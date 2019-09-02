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家傭保險 留意賠償墊底費

【明報專訊】家傭保險為需要聘請家傭而設，當家傭在工作時不幸受傷，僱主也有所保障。根據香港勞工法例規定，傭工於受僱期間因意外或患病等原因，所需的醫療費用均由僱主承擔。同時聘請兼職家務助理工作數天，如於工作期間發生意外，亦要負擔該名家務助理醫療支出。現時家傭的保險計劃，主要分為基本保障及綜合保障。除了有法例所需的勞工保險外，一般應包含僱員補償、醫療費用保障、意外保障、遣送費用、忠誠保障、服務中斷保障、補聘家傭費用保障等。

明報記者 龍彩霞

市場上，不同保險公司的家傭保障範圍都大同小異，僱主應考慮保費、保險公司的信譽為主，比較不同的保障計劃後，選擇最合適的方案，亦應清楚了解各保障項目的定義和範圍、取消的條款和賠償額等。家傭保險在住院保障，以藍十字「家傭至專保」為例，每年可達2.5萬元，還有門診及牙科等保障，還有誠信保障（因家傭欺詐或不誠實引起的損失）等。故獨立投保家傭保險的保障較為全面。另外，外傭在放假期間不幸因意外或疾病身故，遺體要運回故鄉，保障也會涵蓋。如果外傭因重大傷患理由，無法繼續履行合約更換外傭費用，以及期間涉及的額外僱聘支出，亦有補償。

鐘點勞保限工傷引致死亡傷殘及醫療費用

現時一個家庭沒有全職外傭，也有機會聘請鐘點家傭，而符合鐘點家傭的定義，以兼職方式聘請，是要一星期工作時間不多於20小時及不與僱主同住；家務助理年齡必須為18至60歲（可續保至65歲，以上次生日為準）及年薪不高於6萬元等。鐘點勞保則只保障由工傷引致的死亡、傷殘及醫療費用等，一般只限於香港，甚至只是保障工作地點發生意外而導致的開支賠償。

以藍十字的「家傭至專寶」為例，計劃分A、B 及C三種，計劃A 適合所有傭工，包括兼職家務助理，但僅設僱主責任保障，計劃B及C則專為海外家傭而設，提供醫療、個人責任和意外等保障項目，比較全面顧及僱傭雙方的需要。醫療保障方面，一般都會涵蓋門診、牙科、住院及手術費，門診每日索償上限由150至200元不等，每年度總賠償額3000元，有部分更設有跌打及物理治療等保障。

除藍十字外，其餘計劃的牙科費用以實際支出費用的三分之二作賠償基準，每年上限1500元，藍十字則每次賠250元。不過，要留意牙科保障僅適用於口腔外科手術、治療膿腫、X光診斷、拔牙或補牙，而洗牙則不包括在內。外傭一旦遇上嚴重意外或染病而需入院治療，住院及治療費用肯定不菲，故家傭保險最好設有住院保障，可就住院費、手術室費和麻醉醫生費等向保險公司索償。雖然外傭留在僱主家中工作，但不代表不會發生涉及第三者的意外，例如抹窗時不小心令窗框飛脫，破壞大廈設施或其他住戶財物，嚴重甚至造成人命傷亡，這類第三者責任索償額分分鐘高達六、七位數字，故僱主所購的家傭保險最好包括第三者責任保，以攤分風險。

僱主要留意，部分保單項目設有自付額，即俗稱的墊底費，藍十字表示，住院及手術保障每宗的自付額為300元，個人責任則為500元。另外，不時聽聞有少數外傭會有欺詐或不忠實行為，令僱主蒙受損失，故家傭保險多設有此保障，每年保障一般約1萬元。

可選等候期較短計劃 縮短真空期

MONEYHERO網站更提醒投保人，即使家傭保險於外傭抵港前已生效，但是有些保險計劃的住院、手術、門診和牙科賠償設等候期。僱主可挑選等候期較短的保險計劃，縮短真空期；甚或向保險公司查詢豁免門診等候期的可能（可能需要額外繳付費用）。

有些人會為家中的長者或有需要的家人聘請外傭，僱傭合約內的僱主是家人而非自己，但購買家傭保險時卻誤填自己為受保人。此舉會導致受保家傭得不到保障，甚至使保單失效。大家要留意，購買家傭保險時的的投保人必須是外傭的合約僱主，兩者填寫的名字須一致。

一般而言，家傭保險保單年期為一年或兩年。若僱主與原有的家傭提早結束僱傭合約，另新聘一位家傭，原來的保單卻剩下數月才完結，僱主可以怎麼辦？只能取消保單，取回部分保費再另投新的家傭保險嗎？其實不然。一般而言，僱主可向保險公司辦理轉名手續，將保單上的受保家傭名字由已完約的家傭轉為新聘家傭。

鐘點家傭保障跟一般全職家傭保障的不同之處，在於全職的家傭保險多針對外籍傭工，除僱主法律責任保障外，還會有其他保障如住院及手術費、遣送僱員回原居地的費用、門診、牙科、誠信保障、公眾責任、人身意外等賠償，只要是受僱期間的意外或生病所引致的醫療開支也能獲得賠償，亦不只限於工傷。

「基本」計劃多只包法例列明賠償保障

很多保險公司也提供基本或綜合兩款計劃可供選擇。「基本」計劃多只包括法例列明的1億元僱員賠償保障，大部分包括住院醫療保障，但亦有保險公司不包，大部分保險公司亦不包門診、牙醫等，單是醫療保障方面，已不夠全面。僱主宜選取範圍較廣的「綜合」計劃，雖然1年保費可能較基本保障計劃高出1倍，但差額一般在400元之內，不過保障方面涵蓋較廣，如送返回國保障、服務中斷保障、忠誠保障、個人責任保障、個人意外保障、補聘家傭保障、更換門鎖保障等。

在選擇保險時，除考慮保費外，還要問清楚每次索償，是否需要繳付「墊底費」。假如投保人曾有多次索償紀錄，保險公司多數會在續保時，加入按次索償收取若干「墊底費」的條款。

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