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許繹彬 港股通才

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許繹彬：政治市下 技術分析不可盡信

【明報專訊】上周初受累中美貿易戰突然升溫，港股毫不意外地跟跌，其後傳出中美之間或者「有計傾」而阻止跌勢加劇，總結上周，恒指呈現先低後高格局。然而，8月港股在一片反覆震盪中渡過，不但本港自身問題未有平息，社會紛爭反而日益加劇；加上中美貿易戰的情節發展經常時好時壞，一時間美國總統特朗普及中國國家主席習近平的態度相當「企硬」，一時兩國態度又看似軟化有意重返談判桌，雙方的拳來腳往令投資者無所適從。結果恒指在8月累跌2053點或7.39%，為過去15年表現最差的8月；至於平均大市成交則維持約500億至600億元水平，相當淡靜。

不僅如此，近月港股的沽空比率高企不下，光是今年8月至今，便已有15個交易日的港股沽空比率達到16%或以上。上周一（26日）受累中美貿易戰突然升溫之下，大市沽空比率高達近20%，創歷史新高；而沽空比率上次逼近20%已是1998年金融風暴的嚴峻時期。其實，從去年中美貿易戰開打拉鋸至今，已成為港股市場其中一個最大的炸彈，貿易戰一旦惡化便「炸散」大市，殺港股投資者一個措手不及。中美貿易摩擦為大市帶來的震盪，令港股沽空比率持續上升，同時亦反映投資者相對看淡後市走勢。

建議持有落後內需股

與此同時，有報道指美日雙方已達成貿易協議框架，最快9月下旬簽署協議，並於年內生效；除日本之外，美國白宮亦將向衆議院提交有關新的美墨加貿易協定的法案，而且英國在脫歐問題進退維谷之下少不免要靠攏美國，眼見美國盟友已慢慢增多，中國亦漸漸變得舉步維艱。「阿爺」深明此乃長久之戰，因此日前大推一系列提振消費信心的措施，以此力谷內需對抗貿易戰帶來的影響。與此同時，MSCI的二次擴容正式生效，吸引北向資金掃貨，在雙重利好政策的加持下，A股表現走強，特別是受惠相關政策的內需股普遍跑贏大市，當中尤以體育用品及醫藥股為甚，不過現時部分內需股如安踏（2020）、李寧（2331）等股值不吸引，建議投資者尋找落後內需股持有。

說回大市走勢，現時港股跌至25000點水平附近見初步喘定，惟50天線剛已跌穿250天線，投資者需留意是否會持續此情況，因去年約8月左右亦曾出現此利淡信號，恒指亦在29500水平跌至10月低位約24500附近才逐步調整反彈，故如「死亡交叉」再度出現，在缺乏利好消息加持下，大市有機會展開新一輪跌勢。但短期內大市或因中美關係「似乎」有緩和空間而作出反彈；長遠而言筆者始終認為現今股市，涉及「政治」及「人為」因素，圖表分析只供參考，香港股市的走向最重要還是自身問題和中美貿易戰盡快得到解決，才令港股出現曙光。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]

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