陳政生：美團業績有驚喜 股價闖新高

根據過去5年的歷史數據，過去兩次出現「終極死亡交叉」後，恒指其後半年內的表現均是向下，下跌幅度更是超過一成。因此，要提防後市或將現更深的調整。25,000點為短期重要關口，一旦持續失守，向下尋底機會很大，屆時可先看24,540及24,896點這兩個水平，分別為去年10月尾及今年1月初兩個低位形成的支持位。

餐飲外賣業務發展理想

推介股方面，繼續看好業績理想或有明顯改善的個股。美團點評（3690）近日公布中期業績，當中第二季首次實現盈利為市場帶來驚喜，帶動股價績後即現明顯異動，一度升至上市新高77元。

截至今年6月底止中期業績，集團營業額為418.77億元人民幣，按年升58.9%；虧損收窄至5.54億元人民幣（上年同期蝕287.57億元人民幣）。

72元水平可吸 穿62元止蝕

當中第二季收入按年升51%至227億元人民幣，經調整EBITDA及經調整溢利淨額分別為23億及15億元人民幣。第二季業績勝預期，經調整經營溢利錄得正數，主要受惠餐飲外賣業務表現強勁。期內，餐飲外賣業務收入按年增長44.2%至128億元人民幣，毛利按年增長102.8%至29億元人民幣，毛利率由15.8%升至22.3%。

集團在內地餐飲外賣服務市場具領導地位，其龐大且高度參與的用戶群，將推動餐飲外賣業務成為未來業績主要的增長動力。集團最艱難的時刻已過，未來盈利能力可望更上一層樓，帶動整體業績表現更趨理想。建議72元水平買入，上望85元，穿62元止蝕。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基產品開發及零售研究部主管

[陳政生 生財有道]