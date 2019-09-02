黃德几：國策推動消費 海爾電器料受惠

【明報專訊】國務院辦公廳在上周二發布《關於加快發展流通促進商業消費的意見》，以提振內需消費，鼓勵金融機構對居民購買新能源汽車、綠色智能家電和智能家居等提供信貸支持。海爾電器（1169）在內地白色家電行業具領導地位，有望受惠相關政策。今年上半年，集團營業額411.83億元人民幣，按年下跌2.7%，惟經調整經營利潤升6.9%至19.55億元人民幣，純利升8.2%至18.06億元人民幣。整體毛利率上升0.9個百分點至17.8%。
今年上半年，據中怡康發布的半年度數據統計，中國市場洗衣機行業零售額下跌3.9%。不過，集團的洗衣機業務逆市增長，分部收入按年升5.8%至98.5億元人民幣。另外，熱水器實現收入34.5億元人民幣，按年增加5.1%。集團在洗衣機和熱水器在內地的市場佔有率均有所提升。集團以多個品牌拓展不同市場，其中「卡薩帝」集中在高端客戶，而Leader則拓展年輕消費群。
上月初止跌回升 可待19.5元吸
渠道服務業務分部收入跌4.4%至327.5億元人民幣，主要由於行業下滑和價格戰影響，令空調和彩電品類業績未如理想，惟洗衣機、熱水器等主要品類均穩定增長。至於物流業務，主要為海爾電器和阿里巴巴共同打造的日日順物流合資公司，期內分部收入升5.6%至49.08億元人民幣。今年6月底，日日順物流共管理倉庫總面積500萬平方米，其中自建倉庫比例達24%。
走勢上，自8月7日跌至17.36元止跌回升，上周五裂口高開，重上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，惟現價明顯高於保歷加通道頂線料有較大阻力，可考慮19.5元吸納，反彈阻力22元，不跌穿17.8元續持有。