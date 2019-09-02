黃德几：國策推動消費 海爾電器料受惠

今年上半年，據中怡康發布的半年度數據統計，中國市場洗衣機行業零售額下跌3.9%。不過，集團的洗衣機業務逆市增長，分部收入按年升5.8%至98.5億元人民幣。另外，熱水器實現收入34.5億元人民幣，按年增加5.1%。集團在洗衣機和熱水器在內地的市場佔有率均有所提升。集團以多個品牌拓展不同市場，其中「卡薩帝」集中在高端客戶，而Leader則拓展年輕消費群。

上月初止跌回升 可待19.5元吸

渠道服務業務分部收入跌4.4%至327.5億元人民幣，主要由於行業下滑和價格戰影響，令空調和彩電品類業績未如理想，惟洗衣機、熱水器等主要品類均穩定增長。至於物流業務，主要為海爾電器和阿里巴巴共同打造的日日順物流合資公司，期內分部收入升5.6%至49.08億元人民幣。今年6月底，日日順物流共管理倉庫總面積500萬平方米，其中自建倉庫比例達24%。

走勢上，自8月7日跌至17.36元止跌回升，上周五裂口高開，重上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，惟現價明顯高於保歷加通道頂線料有較大阻力，可考慮19.5元吸納，反彈阻力22元，不跌穿17.8元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]