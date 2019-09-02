沈永年：灣區置業 不同需要不同考慮

於是，筆者帶他們前往珠海斗門分別視察3個住宅項目。在整個過程，他們會因應自己的條件和需要，來揀選適合自己的物業，同時亦會請我為他們提出相關的建議。綜合來說，他們會考慮以下事項來選購物業。

辦理港珠澳車牌 方便駕車出入內地

首先，他們會考慮交通問題。他們有的選擇在內地自行駕車出入，於是筆者便建議，倘若資金較充裕，可直接辦理港珠澳牌照，不然也可選擇在內地買車，然後辦理內地車牌，那便可解決駕車問題。但有部分好友則寧願平日乘搭公共交通工具，於是我便建議，他們選的物業最好靠近輕軌站和巴士站，如想更方便，可考慮買部電單車平日在小區內出入代步，不然，若有村巴轉乘服務也很方便。

其次，就是生活配套問題。他們當中有的打算整家移居內地生活，於是筆者建議他們可選一些較大型、較成熟的社區，周邊的配套設施會較多，同時也可考慮一些擁有會所、泳池、球場、兒童遊樂場等設施的樓盤，當然大面積、3房左右的單位會較適合。

有些朋友則打算兩夫婦自住，那麼兩房單位已很合適，他們可選擇一些較新型的社區，那裏環境會較優靜，但如我一樣，假日或有兒女、孫兒一同過來度假玩耍的話，他們則可選擇一些周邊有較多旅遊配套設施的樓盤，而由於我已有港珠澳牌照，所以我也會同時考慮樓盤有沒有車位提供。

全付方式買樓 折扣優惠較大

最後，要考慮的當然是資金問題：買樓時打算全數付清還是向銀行申請按揭？我朋友當中有些打算在香港申請借貸，將自己名下的香港物業加按，主要是利息較低，但我建議，若他們打算以全付方法來購買內地物業，可以考慮在斗門一帶選擇一些價錢較平的樓盤，單位面積約90至100平方米左右；事實上，在內地以全付方式買樓通常可獲得較大的折扣優惠。

要是考慮向銀行申請按揭的話，我的朋友大多可接受一些面積較大的單位，每月按揭還款則當交租。而我又有些朋友暫時不打算移居內地，這刻買樓只當買一重保障，短期內會將這套物業放租出去，待日後有需要才自住，於是他們則考慮一些連裝修的細單位，約1至2房、400至800方呎左右。當然，細面積的單位的租金回報比較高，通常也可填補每月的按揭供款。

有見愈來愈多讀者對移居大灣區感興趣，以後筆者也會定期在專欄提供多些資料及意見供大家參考。大家亦可上Youtube搜索「灣區博士」、「沈永年」，我也定期將相關資訊拍成影片供大家收看！

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[沈永年 大灣區樓市解碼]