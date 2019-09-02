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謝偉銓：遞減式補貼 增工廈改裝過渡房誘因

【明報專訊】政府去年提出重啟工廈活化計劃，涵蓋多項措施，惟當中首度容許工廈改裝為過渡房屋的措施，至今近一年仍然是「零申請」，空有政策卻沒有業主配合，社會殷切期盼能增加的過渡房屋供應的希望是否難以成事？

過去不論工廈或農地如要改劃用途，除獲城規會批准外，均須取得地政總署審批再補地價才能成事，但很多時因補地價的計算難達共識，透過改劃發展的土地或樓宇用途動輒拖拉數年仍未上馬，成效不彰。直至2010至2016年，政府推出首輪活化工廈政策，容許業主免補地價把工廈改建為商業或酒店用途，期內接獲240多宗申請，成功獲批有近160宗，由工廈活化而成的寫字樓和酒店如雨後春筍般湧現，不少殘舊或丟空的物業得以重生，價值大大提升。

現限制租期不超過5年成障礙

去年政府首度容許工廈改裝為過渡房屋，社會基層也憧憬有一定數量的短期房屋供應，改善居住環境。惟措施推出至今近一年，雖則豁免補地價，卻無工廈業主問津，主要障礙之一是容許時期不能超過5年，當局亦未有保證5年後可以再續期，因此，業主有可能在營運5年後，需要終止營運及將物業還原。在商言商，如此短的期限，業主或發展商很可能連改裝的成本都難收回，何來吸引力？

基於規劃等要求，政府是難以容許一次性批准使用年期超出5年，雖說若然營運良好，很大機會可獲延長租期，但對業主而言是未知之數，既然如此，當局是否可承諾承擔部分工廈改裝過渡房屋的改建費用，以增加業主參與誘因？

過渡房屋長遠有需求

筆者建議政府可採用遞減式方法補貼，如該業主5年後不再獲批續期，政府便承擔較大金額的改建費用，以減輕業主因改建所致的費用損失；若作過渡房屋的時間愈長，資助金額則愈少，甚至零補助，具體資助金額視乎作過渡房屋的時間長短而定。

面對現時的土地困局，筆者估計未來10至15年，本港仍然需要過渡房屋作為供應滯後的緩衝，故筆者期望，政府能盡早檢討及放寬相關工廈政策，善用工廈資源為基層市民提供安全且租金相對便宜的臨時居所，以解燃眉之急。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

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