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李聲揚：債市瀕爆煲 買股好機會

【明報專訊】8月終於完結，恒指一個月跌近2000點，全球最差。但小弟仍是悲觀的樂觀派，苦中作樂。2000點的跌幅，其實仍不算太差，特別是大家細想這個月發生的事情：中國變強硬，特朗普疑似變臉，再加關稅，叫美國企業「立即」撤出中國，稱習近平為敵人，人民幣大瀉，當然還有香港的政治事件。恒指「不過」才下跌7%。

弔詭的是，港股全球包尾，可能是happy problem。正因為香港是全球金融中心，往往跌市時就成為「提款機」，但復原也快。證據？表現尾二的新加坡，也是金融中心——新加坡的情况，也令小弟相信跌市並非因為政治因素。同樣地，若說中美貿易戰是元兇，則很難解釋為何A股8月表現冠絕全球。

星股市跑尾二 證跌市無關政治

上星期專欄《無懼衰退 恒指24000可吸》完稿後，特朗普才宣布報復中國加關稅，並指令美國企業撤離。編輯友善提醒，問我是否需要改稿。答曰：完全不用。原本以為上星期一股市將暴挫千點，結果跌幅低於預期。事實上，在如此壞消息下，上星期恒指才跌約450點。原因？當然是估值。

小弟多次在專欄強調估值，因為實在太重要。散戶及傳媒往往着眼於消息，而分析員很多心中雖然相信估值，但為應付客戶需要，唯有大寫特寫各種「催化劑」。小弟金句：「價值本身就是催化劑，大市反彈，大家自然會找到『原因』。」

友報研究部上星期有統計過（網上也可輕易找到資料），恒指市盈率和往後一年回報，有極大的關係。在市盈率低至約10倍時入市，平均回報約有三成。相反在恒指20倍市盈率入市，肯定是輸多贏少。

港股上周無大跌 主要估值撐起

這些現象不難解釋，有數字支持，道理大家都懂。但實行上來當然有難度。首先是巴菲特的名句：人人只想極速致富，等一年太久，中間很易被震走。另外，恒指估值便宜時，永遠是壞消息當道，否則哪來平貨？在一片末日論中買貨，很易被人當成神經病。所以一般投資者可能還是月供優質股，平均成本分段入市比較簡單。最後，預測市盈率當然是動態，有機會調低調高，但觀乎今次中期業績，似乎整體業績仍大致合乎預期，分析員下調預測的空間應不會太大。

最後還是說回近幾個月極其反常的債市。小弟相信債市快將爆煲，當然也不只是小弟，「鱷王」達里奧（Ray Dalio）也如此認為——可惜太早看對未必是好事。達里奧的旗艦基金今年下跌6%，遠遠跑輸大市，原因也是看淡債市。還是那句，1.5厘的10年美國債息，計及通脹，持有至到期等於保證輸錢。固然吾友提到，根本不需要持有至到期，美國債息可能再跌，跌至0水平不是天方夜譚。但如此的接火棒遊戲，可以玩多久？

2016年債市人踩人事件或重演

優質股票可以永遠持有，股價自然會隨盈利派息成長，但如今債市則只能玩鬥傻，總有完結的一天。美國標普指數的成分股，股息率已較美債為高！若計及回購因素，則股息率早已遠高於債息。

根據彭博巴克萊指數，8月債市的回報達到2%，是2016年脫歐公投後最佳。當時也是投資者避險意識濃厚，人人相信負利率成為常態。還記得之後發生的事情嗎？2016年尾，債市人踩人，幾個月間崩盤，然後就有2017年的股市大反彈。歷史會不會正在重演？

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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