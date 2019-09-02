潘啓才：試玩Co-living增租金收入

身處在香港這個前所未有的亂局（1967可能比現在更亂，但因為當時我只得幾歲，所以沒有任何感受），如果要我花一大筆錢投資，我當然不會做，所以如何反敗為勝，把租客趕走損失了租金的一件憾事，變成一個商機，我想我必須花一點心思。

大屋苑搞劏房 隨時偷雞唔到蝕渣米

其實要增加租金收入，最簡單的方法就是由單一租給一位租客，變成租出給多位租客，這是很多人的做法，亦是大家經常聽到的劏房，但在大型屋苑搞劏房，當然大有問題，因為劏房通常都係套房，即是每一個劏出來的單位都有自己的廁所及煮食空間，而每個單位與單位之間，由於是獨室獨戶，所以隔音一定要做得好，而要做得好，一定要用水泥砌磚牆，咁就會增加floor loading，而由於廁所污水渠仍需要斜水位去水，這個亦會額外增加floor loading，用水泥間牆及加廁所位，屬於小型工程，是需要入則的，不入則，就有機會觸犯建築物條例，如被控訴，便有機會要被迫把單位還原。再者，大型屋苑的管理處，也有機會為你添煩添亂，所以劏房方案，我就無膽去博，因為萬一出事，就會偷雞唔到蝕渣米。

此之所以，我當然唔會咁笨，在由大發展商所發展及管理的屋苑搞劏房。我想搞的方式，其靈感來源於一則新聞報道，是有關一名屋主，在馬灣的村屋搞了一個Co-living的居住空間，這空間的用戶，一起共用廚房及廁所，房間除了是一人一房外，有些房間是住兩人，甚至可能是三個人。我想，這個概念，其實也可用於大型屋村單位，就是住客共用廁所及廚房，這樣的話，就不會增加額外floor loading，而單位原本房間，大的房就可以租給2人住，小房間就一人住，如果客廳夠大的話，可以搵人做廳長，這樣做的話，由於不需要對單位進行改動，投資額相對較小。

網上出租平台收費低效益高

當產品設計好後，下一步就是尋找租客，現在網上有很多收費及不收費的出租平台，只要通過不斷摸索，便可以尋找到投入低而效益高的宣傳渠道。

此外，為了進一步減少裝修成本，就算萬一再出事，令到香港玩完，整個出租市場消失，也不會輸大錢。此之所以，必須想辦法不做現場裝修，而改為訂製，例如利用淘寶去拍合適家俬，這便可進一步減省成本。

無倫如何，要令這個反敗為勝的投資成功，就是從兩方面下工夫，首先，用盡方法把租金收入提高，例如租出單人客戶是每月2萬元，便要想辨法利用co-living概念，把租金收入提升至每月4萬元或以上。另一方面，要把硬件變成可以經營Co-living的支出減少。通過一加一减，可觀利潤便會由此產生。

由於我是行動型，諗得出的東西我都想試下是否好行，所以我會盡力一試，希望能夠成功。

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[潘啓才 通天財技]