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蔡金強：周期股兗煤 高分紅是王道

【明報專訊】今年大市就像過山車，第一季牛市，然後熊市，有特朗普這傢伙，牛熊外還全程猴市，有時一天就悲觀樂觀轉向，真是折磨，那傢伙一天發十條白天推特，而且往往信息南轅北轍，人都癲！不過今年也有很多牛股，尤其集中在消費品行業。

哎！幾乎全是消費品股。對的，在未來國際形勢嚴峻之下，只有內需是最靠牢的，可是估值卻是貴得下不了手，動輒25到40倍市盈率，而盈利增速也非很高，對小金人這種很看重價值的投資者來說，有時真是咬着牙買，不過現在市場大家是報團取暖，大基金都扎堆在這些股票上，短期甚是防守，一旦出現大的變量，那就很被動，像今年上半年很多投資者扎堆的香港本地股如煤氣（0003）、港鐵（0066）、領展（0823）、新地（0016）、九龍倉（0004）、太古地產（1972）等，忽然7、8月發生大暴動，這些份股無一倖免，對基金回撤會很大，也不容易轉倉，所以有時知道短期很好，可眾地莫企這道理，小金人還是堅守的，所以除了熱門行業如消費科網有配置，也會關注一些真正便宜，未來12月盈利增速不錯，分紅又好的公司，包括周期行業如內房和水泥煤炭股，鹹魚白菜各有所愛，如果估值極低，一兩年盈利前景不錯，財務健康，還慷慨分紅，小金人不介意抱着不放，事實上公司好壞有什麼比盈利增速、估值、分紅更重要的，尤其現在世界經濟前景黯淡，小金人覺得分紅無比重要，是真金實銀，尤其中國公司，吹牛的多，缺乏資本市場操守的不少，若能長期穩定派息，盈利能力又強，就算周期股也無所謂，除非你是想短炒。

中國公司吹牛的多 派息很重要

兗州煤業（1171）今年股息率估計約25厘，市盈率2.8倍。今年頭小金人推薦過兗州煤業，當時股價七八塊，不幸後來股市崩盤，兗州股價不可倖免，現在股價6.79元，比當時低約10%，可小金人一點都不擔心，因為首先3月公司就公布很好的2018年業績，尤其是0.54元人民幣的2018年股息。上周五兗州煤業又公布2019年半年度報告，期內實現營業收入1059.76億元，同比增長38.88%；實現歸屬於上市公司股東的凈利潤53.61億元，同比增長23.49%；基本每股收益1.09元。每10股派發現金股利10元人民幣，乖乖一塊錢人民幣股息，等於16厘股息。小金人估計兗州煤業全年每股盈利應該在2.2元人民幣左右，你不會信，等於2019年市盈率2.8倍，末期股息很可能又是一塊錢，最少也有五毛錢，那2019全年股息率在25厘至30厘左右，什麼都回來了。兗州煤業去年公司通過管理層激勵方案，方案期權轉股價在9.64元人民幣，現在激情如火，沒人幹勁比他們強。

全年股息率料25厘至30厘

周末，小金人一家都不敢外出，每個周末都「暴動」，我還是躲在家安全些，曾幾何時世界最安全城市，最好機場，最好地鐵，最自由的城市現在變成這樣，這就是民主鬥士和「暴動者」們爭取的東西，他們要攬炒嘛！他們才不在乎，萬般不能理解的是眾多中產和有錢人也支持「暴動」，覺得警察暴力不對、政府不答應五大訴求不對……所以，「暴動」無罪，任何打砸燒都是正義的。小金人朋友說，政府很離譜，以暴易暴解決不了問題，只會出現更多「暴徒」，中國政府也離譜，為何不能讓香港完全自治，香港有這權利，朋友是土生土長的香港人，是有知識的中產，他的論點聽着很對，可小金人弱弱的提出我的論點：

沒有尊重一國 沒有兩制權力

如果用「暴動」打砸襲警攻擊宗主國，而得不到回應，然後就說會更憤怒，更多人上街這個作為論點的話。那就上街唄！如果不能明白沒有對一國的尊重就沒有兩制的權力這種道理，每天覺得中國為何不能滿足他的各種需求，那才是不理會root cause，香港的兩制不是天上降下來的，香港也不是一塊新發現的土地，他是中國的土地，無論是割給英國還是1997年回歸，都是有世界認可的國際條文的，香港是中國的土地，不是你個人的，如果不認是中國人，根本就不需要跟你討論香港問題，你又不是這個國家的人。當時回歸就是為了尊重本地人的感受才有兩制，像鄧小平說的「前提是香港不能成為反華基地」，所以基本法的總體指導綱領就是「一國兩制，港人治港」，明白嗎？一國在頭，沒有這個，沒有其他。民主鬥士老說「基本法內說香港有普選的權利」，我不是法律人士，就當是，基本法也有明文規定「香港不能作為顛覆的地方」。請別斷章取義，想聊還是不想聊？現在當香港慢慢變成反華基地，以見到中國不好而開心時，民主鬥士甚至攤開着勾結美國、台灣以顛覆中國大陸為榮時，中國就不會反思「那我為何還要給兩制」嗎？當然反對的人可說我不管，或說我要變勇武，那就不管，就勇武，結果只是一國來的更早，這是求仁得仁。

簡單來說，香港必須明白沒有一國的尊重，就沒有兩制的權力，這不是可以裝調皮的。如果香港真想取得真正的完全或者大幅度自治，你就必須尊重一國。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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