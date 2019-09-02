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經濟
2019年9月2日星期一
環球數據前瞻
共享辦公室競爭劇 日租低見33元 業界：年初已料整固潮 不利細營運商
仲量聯行：料需求續增
中期業績好壞參半 分析：港銀下半年更「驚嚇」
本月16日推每周期權 港交所：料約1萬元才可入手
澳門賭收8月挫8.6% 近3年最大跌幅
黃國英：社會動盪影響深 大幅減持港股
持新地市值 由1億大減至2000萬
看好Costco內地發圍 上周加倉
受市况影響 和黃醫藥押後來港上市 仍有英美融資渠道 暫未有意內地科創板掛牌
首隻自行研發直腸癌藥累售7710萬人幣
內地官媒：沙特阿美未回應會否來港上市
博雅逾6億資金被凍結 涉員工違法 佔公司七成資金 公司：沒被檢控
遊艇公司申上市 老闆疑為「夏蕙姨」子
BreadTalk斥資4.52億 購力寶星馬美食廣場
不良貸減值近130億 錦州行上半年盈轉虧
張兆聰：中長線可開始小注收集
李曉琳：延後買樓 先學投資
環球數據前瞻
金子：內需股避險 旺旺購19140
張兆聰：信和息高 估值吸引
蔡金強：周期股兗煤 高分紅是王道
潘啓才：試玩Co-living增租金收入
李聲揚：債市瀕爆煲 買股好機會
謝偉銓：遞減式補貼 增工廈改裝過渡房誘因
沈永年：灣區置業 不同需要不同考慮
黃德几：國策推動消費 海爾電器料受惠
陳政生：美團業績有驚喜 股價闖新高
許繹彬：政治市下 技術分析不可盡信
家傭保險 留意賠償墊底費
陸振輝：善用港人可享深圳長者優惠
陳增濤：Jean-Pierre Guyon優雅的Clos-Vougeot
謝紹榮：胡亂沽空期指「輸無限」
陸振球：以股養學還是以樓養學？
陸振球：從Costco「搶雞」場面 發現投資機會
林少陽：縱是熊巿 持好股不用怕
技術取勝：建行重上20天線
潘迪藍：北京企硬 中美貿戰短期難解決
蘇沛豐：燃氣盈利貢獻增 新天綠色目標2.23元
李順威：息口與股巿關係改變
劉思明：中線續尋底 博反彈勿貪勝
何啟聰：高位反手做淡 舜宇Put 23884
瑞銀亞洲：累計跌幅大 追Call騰訊
摩根大通亞洲：不良貸雙降 工行購22105
周顯：自由市場 證券交易不應被壟斷
何國良：股價遠超業績 因看好市場潛力
何濼生：勿破壞香港軟實力
王弼：緊急法勢引發撤僑 樓市休矣
曾淵滄：炒業績要在公布前炒
湯文亮：業主要有攬炒準備
陳永傑：全球息口走下坡
廖偉強：「攬炒」不能解困局
布少明：二手住宅交投恐差過SARS
李志成：樓價抗跌力 豪宅高一線
郭思治．推介股份：中國海外（0688）
歐宸銘．推介股份：永達汽車（3669）
李嘉廉．推介股份：比亞迪股份（1211）
涂國彬．推介股份：SPDR金ETF（2840）
盧楚仁：多國議息結果 判斷匯市去向
GRAND MARINI首推101伙均呎1.5萬 1房折實625萬入場 即日收300票超額近2倍
大手客3.26億連掃朗濤9伙
十大屋苑周末15宗成交 5個月新高
「龍牀盤」170呎開放式戶 月租7000元
億京富臨中心累售五成樓面 平均呎價1.46萬
新地藍地申建住宅 102份意見近全數贊成
何文田晟林1房戶260呎起
新盤搶客 萬景峯二手近冰封
「忙財族」退休準備較差
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環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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共享辦公室競爭劇 日租低見33元 業界：年初已料整固潮 不利細營運商
仲量聯行：料需求續增
中期業績好壞參半 分析：港銀下半年更「驚嚇」
本月16日推每周期權 港交所：料約1萬元才可入手
澳門賭收8月挫8.6% 近3年最大跌幅
黃國英：社會動盪影響深 大幅減持港股
持新地市值 由1億大減至2000萬
看好Costco內地發圍 上周加倉
受市况影響 和黃醫藥押後來港上市 仍有英美融資渠道 暫未有意內地科創板掛牌
首隻自行研發直腸癌藥累售7710萬人幣
內地官媒：沙特阿美未回應會否來港上市
博雅逾6億資金被凍結 涉員工違法 佔公司七成資金 公司：沒被檢控
遊艇公司申上市 老闆疑為「夏蕙姨」子
BreadTalk斥資4.52億 購力寶星馬美食廣場
不良貸減值近130億 錦州行上半年盈轉虧
張兆聰：中長線可開始小注收集
李曉琳：延後買樓 先學投資
環球數據前瞻
金子：內需股避險 旺旺購19140
張兆聰：信和息高 估值吸引
蔡金強：周期股兗煤 高分紅是王道
潘啓才：試玩Co-living增租金收入
李聲揚：債市瀕爆煲 買股好機會
謝偉銓：遞減式補貼 增工廈改裝過渡房誘因
沈永年：灣區置業 不同需要不同考慮
黃德几：國策推動消費 海爾電器料受惠
陳政生：美團業績有驚喜 股價闖新高
許繹彬：政治市下 技術分析不可盡信
家傭保險 留意賠償墊底費
陸振輝：善用港人可享深圳長者優惠
陳增濤：Jean-Pierre Guyon優雅的Clos-Vougeot
謝紹榮：胡亂沽空期指「輸無限」
陸振球：以股養學還是以樓養學？
陸振球：從Costco「搶雞」場面 發現投資機會
林少陽：縱是熊巿 持好股不用怕
技術取勝：建行重上20天線
潘迪藍：北京企硬 中美貿戰短期難解決
蘇沛豐：燃氣盈利貢獻增 新天綠色目標2.23元
李順威：息口與股巿關係改變
劉思明：中線續尋底 博反彈勿貪勝
何啟聰：高位反手做淡 舜宇Put 23884
瑞銀亞洲：累計跌幅大 追Call騰訊
摩根大通亞洲：不良貸雙降 工行購22105
周顯：自由市場 證券交易不應被壟斷
何國良：股價遠超業績 因看好市場潛力
何濼生：勿破壞香港軟實力
王弼：緊急法勢引發撤僑 樓市休矣
曾淵滄：炒業績要在公布前炒
湯文亮：業主要有攬炒準備
陳永傑：全球息口走下坡
廖偉強：「攬炒」不能解困局
布少明：二手住宅交投恐差過SARS
李志成：樓價抗跌力 豪宅高一線
郭思治．推介股份：中國海外（0688）
歐宸銘．推介股份：永達汽車（3669）
李嘉廉．推介股份：比亞迪股份（1211）
涂國彬．推介股份：SPDR金ETF（2840）
盧楚仁：多國議息結果 判斷匯市去向
GRAND MARINI首推101伙均呎1.5萬 1房折實625萬入場 即日收300票超額近2倍
大手客3.26億連掃朗濤9伙
十大屋苑周末15宗成交 5個月新高
「龍牀盤」170呎開放式戶 月租7000元
億京富臨中心累售五成樓面 平均呎價1.46萬
新地藍地申建住宅 102份意見近全數贊成
何文田晟林1房戶260呎起
新盤搶客 萬景峯二手近冰封
「忙財族」退休準備較差
共享辦公室競爭劇 日租低見33元 業界：年初已料整固潮 不利細營運商
仲量聯行：料需求續增
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本月16日推每周期權 港交所：料約1萬元才可入手
澳門賭收8月挫8.6% 近3年最大跌幅
黃國英：社會動盪影響深 大幅減持港股
持新地市值 由1億大減至2000萬
看好Costco內地發圍 上周加倉
受市况影響 和黃醫藥押後來港上市 仍有英美融資渠道 暫未有意內地科創板掛牌
首隻自行研發直腸癌藥累售7710萬人幣
內地官媒：沙特阿美未回應會否來港上市
博雅逾6億資金被凍結 涉員工違法 佔公司七成資金 公司：沒被檢控
遊艇公司申上市 老闆疑為「夏蕙姨」子
BreadTalk斥資4.52億 購力寶星馬美食廣場
不良貸減值近130億 錦州行上半年盈轉虧
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李曉琳：延後買樓 先學投資
金子：內需股避險 旺旺購19140
張兆聰：信和息高 估值吸引
蔡金強：周期股兗煤 高分紅是王道
潘啓才：試玩Co-living增租金收入
李聲揚：債市瀕爆煲 買股好機會
謝偉銓：遞減式補貼 增工廈改裝過渡房誘因
沈永年：灣區置業 不同需要不同考慮
黃德几：國策推動消費 海爾電器料受惠
陳政生：美團業績有驚喜 股價闖新高
許繹彬：政治市下 技術分析不可盡信
家傭保險 留意賠償墊底費
陸振輝：善用港人可享深圳長者優惠
陳增濤：Jean-Pierre Guyon優雅的Clos-Vougeot
謝紹榮：胡亂沽空期指「輸無限」
陸振球：以股養學還是以樓養學？
陸振球：從Costco「搶雞」場面 發現投資機會
林少陽：縱是熊巿 持好股不用怕
技術取勝：建行重上20天線
潘迪藍：北京企硬 中美貿戰短期難解決
蘇沛豐：燃氣盈利貢獻增 新天綠色目標2.23元
李順威：息口與股巿關係改變
劉思明：中線續尋底 博反彈勿貪勝
何啟聰：高位反手做淡 舜宇Put 23884
瑞銀亞洲：累計跌幅大 追Call騰訊
摩根大通亞洲：不良貸雙降 工行購22105
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何國良：股價遠超業績 因看好市場潛力
何濼生：勿破壞香港軟實力
王弼：緊急法勢引發撤僑 樓市休矣
曾淵滄：炒業績要在公布前炒
湯文亮：業主要有攬炒準備
陳永傑：全球息口走下坡
廖偉強：「攬炒」不能解困局
布少明：二手住宅交投恐差過SARS
李志成：樓價抗跌力 豪宅高一線
郭思治．推介股份：中國海外（0688）
歐宸銘．推介股份：永達汽車（3669）
李嘉廉．推介股份：比亞迪股份（1211）
涂國彬．推介股份：SPDR金ETF（2840）
盧楚仁：多國議息結果 判斷匯市去向
GRAND MARINI首推101伙均呎1.5萬 1房折實625萬入場 即日收300票超額近2倍
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億京富臨中心累售五成樓面 平均呎價1.46萬
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何文田晟林1房戶260呎起
新盤搶客 萬景峯二手近冰封
「忙財族」退休準備較差
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