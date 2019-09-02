李曉琳：延後買樓 先學投資

雖然可承做高按揭成數，A小姐亦獲家人財政支持，減少首期的壓力，然而以A小姐現時收入計算，恐難以通過壓力測試。以380萬元的物業為例，假設家人提供兩成首期（約76萬元），借八成按揭，利率2.375厘，供30年，月供11815元，供款佔入息超過45%，壓力測試已「爆標」。筆者建議，如非緊急需要，不妨暫緩明年上車的目標，待儲備更多資金。

趁低吸藍籌派息股 累積財富

值得深思的是，A小姐月薪非固定，以她現時每月的薪金25000元計算，扣除家用，保險及日常支出等，剩下13500元，若拿當中近12000元供樓未免太緊絀；而且置業並不簡單，除了考慮樓價外，還有一系列的支出要顧及，如代理佣金、律師費 、按揭保險 、印花稅等。現時A小姐個人資金約有15萬元，除非獲家人加碼支持，否則「all-in」進場，未免過分進取。

如上述計算A小姐每月約有13500元盈餘，不妨使用流動性較大的投資工具增加收入，如門檻較低又適合投資新手的月供股票。近日恒指回落至25000點水平，A小姐可趁低吸納藍籌派息股，例如匯豐（0005）、港鐵（0066）、中電（ 0002）等，股息率2.58至7.07厘不等，可以財「息」兼收，累積財富。當然A小姐事前亦應先做功課，切忌道聽塗說胡亂入場。

現時本港經濟就內外因素影響，未來或有下行風險， A小姐在急切達成願望的同時，亦應計算現時的財政負擔及風險等。除非有迫切自住需要，否則筆者建議年輕人不用急於上車。

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