張兆聰：中長線可開始小注收集

宏觀形勢續看貿易戰最新發展，特朗普指中美將於周四舉行會談。大家都知不會達成任何重大協議，但只要特朗普宣布延遲甚至取消向中國所有貨品加徵5%關稅的決定，應足以令市場進一步走高。筆者認為貿易戰已充份反映在市况上，上周全球劇烈波動，很主要是特朗普將國家主席習近平形容為敵人，又下令美企全面撤出中國，把明年或他連任後才發生的事情提前上現，而這並未在市場預計之中。只要雙方僅繼續打打談談，股市不會有太大反應。

經濟衰退憧憬救市 兩股力量拉鋸

牽動股市更多的是政策刺激的憧憬和經濟衰退陰霾兩股力量。德國正準備推出大規模刺激措施去對抗衰退，亞洲多國也已出手，香港月中宣布接近200億港元的退稅降費優惠，印尼、泰國、韓國都先後大幅增加財政預算，中國也推出刺激汽車和家電措施。從債市來看，未見措施能扭轉經濟下滑的預期。

中國8月份製造業PMI也進一步下滑至49.5水平，各分類指數中，僅有生產指數和供應商配送時間仍高於50，其他如新訂單、新出口訂單都處於收縮區。有兩個情况值得留意，一是新訂單在今年5月轉為收縮，但生產指數一直偏強，結果是在手訂單持續深度衰退，連續5個月低於45水平。原因可能是趕在關稅前出貨，但也開始看到無論是成品庫存還是出廠價都大幅下滑，廠商似乎為維持現金流而繼續生產，但產品過多要開始割價促銷。與此同時，原材料庫存近兩個月也加速收縮，顯示企業準備減少生產，未來數月很可能連生產指數也跌入收縮區，製造業進入全面收縮狀態。

人幣破7反映中央無計可施

這可能也是8月份人民幣破7的原因。當製造業、出口陷入衰退，中央可做的不多，唯有以貶值去提高競爭力，而單是8月份也跌了近3.7%，對於抵消貿易戰影響應有一定效果。彭博報道，截至上周四為止，人民幣匯價已連續4天較中間會偏弱超過1%，而此前過去4年中僅有4個交易日出現此情況。報道引述交易員指中資大行也沒有拋售美元來穩定匯價，人民幣因此穩步貶值。

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