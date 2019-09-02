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博雅逾6億資金被凍結 涉員工違法 佔公司七成資金 公司：沒被檢控

【明報專訊】經營《德州撲克》手遊的博雅互動（0434）昨日發公告，指因旗下員工涉及在集團旗下遊戲平台「進行非法活動」被捕，內地司法部門將公司一個存有逾6億元（人民幣‧下同）資金的銀行戶口凍結。公司強調並非被政府檢控對象，又指被凍結資金僅佔總額一部分，惟綜合公司中期報告及今年7月突大手派發股息，博雅或有逾七成資金已被凍結，只餘下約2.31億元資金。

明報記者 陳子凌

博雅稱，今年3月初發現旗下一個存有6.35億元資金的銀行戶口，無法繼續進行定期存款或理財管理，在聘請法律顧問並就向法院及檢察院查詢後，至上周二（8月27日）收到法院回覆，指由於公司個別現任或前任員工，涉嫌利用公司其中一款網絡遊戲平台進行非法活動，被司法部門提出檢控，故凍結上述戶口。

今年3月宣布大手派息1.71億

博雅指出，今次是因個別現役或前員工犯罪而受到牽連，公司並未被檢控，由於案件審訊日期未定，公司對案件內容所知有限。此外，集團其他銀行帳戶仍正常營運，並未受到案件影響。考慮到被凍結的只是閒置現金儲備的一部分，公司亦無任何借貸，相信案件不會對業務、營運及財務狀况造成任何重大不利影響；不過博雅也指出，根據法律顧問意見，如果司法部門裁定被凍結資金中，包含了因員工犯罪而產生的收入，該筆收入有被沒收的可能。

雖然博雅聲稱被凍結的6.35億元資金只是現金儲備的一部分，據集團中期業績報告，截至今年6月底止擁有定期存款2.18億元，現金及現金等價物約8.19億元，惟博雅今年3月公布去年度業績時，宣布大手派發約1.71億元特別股息，該筆股息是在今年7月支付，即公司實際只有8.66億元，意味集團約73.3%資金被凍結。

指其他銀行帳戶仍能正常運作

博雅的通告未有指出案件詳情，不過據去年9月央視報道，公安於當年5月份曾破獲一宗多人參與的特大網絡遊戲平台賭博案，拘捕了34人，凍結涉案資金逾億元。警方更在博雅的深圳總部拘捕了德州撲克事業部負責人康姓員工、事業部下屬國內市場運營部負責人黃姓員工及另外14名博雅員工。案情指，康姓員工及黃姓員工將公司遊戲《德州撲克》的遊戲幣售予同伙，再由同伙售予玩家，這些遊戲幣就充當遊戲中的賭博籌碼，玩家還可將遊戲中贏到的遊戲幣兌換成人民幣，變相等於賭博。

相關字詞﹕賭博 沒收 戶口凍結 博雅互動

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