經濟
下一篇 上一篇

受市况影響 和黃醫藥押後來港上市 仍有英美融資渠道 暫未有意內地科創板掛牌

【明報專訊】香港首富李嘉誠旗下和黃中國醫藥來港上市計劃，受到市况影響而押後。長和（0001）旗下和黃醫藥執行董事及首席執行官賀隽（Christian Hogg）上周在上海與中港傳媒會面時指出，早在4月提交申請部署在港上市，但因目前市况「並非最完美上市時間」，暫時押後計劃，靜待時機。他表示，公司尚有英美上市融資渠道可用，但隨着其邁向國際化市場，事前要啟動成本更高的研發計劃，因此大股東長和才選擇減持公司股份，尋求風險平衡。

明報記者 陳偉燊

賀隽稱：「和黃中國醫藥作為中國及香港運作的公司，香港是明顯對我們重要。」他指出，公司擁有3個地方上市平台已經很多及可供未來數年長遠發展，目前最重要是找最佳上市地點，暫時未有意到內地科創板上市融資。靜待在港上市期間，他強調未有打亂研發及業務計劃，運作繼續保持順暢。

他又稱，由於該公司手頭尚有現金及未用融資額度共3億美元，足夠未來一年1億至1.2億美元淨研發費用所需，加上未來6至7個月預期陸續有新產品獲內地藥監局批准上市帶來收入，不致於要即刻採取行動集資，甚至可以讓他們等待最佳上市時機。同時其已有英美的上市平台，在有需要時可利用。他形容：「今次等待（來港上市）未有時間表（no time frame），具體時間亦難以預測，我們會等待及觀望，沒有迫切性去做決定。」

長和有意上市時減持 為平衡風險

提到大股東長和，有意在公司來港上市時減持，持股由逾六成降至51.2%，賀隽稱，長和作為環球大型綜合企業一向長線投資公司，此前一股未售，但是因為公司仍然處於虧損階段，是次減磅作為短期再平衡，長遠提供空間將持股降至五成以下。他指現階段總研發費用高達1.6億至1.7億美元，只是在其商業化銷售產生利潤抵消下，才令淨研發費用降至1億至1.2億美元，他稱「一旦公司的產品邁向國際市場，事前需要到歐美市場研發，燒錢會更多」，因此長和作適當減持股權，便有助避免繼續將公司的虧損綜合入賬帶來痛苦，但他坦言如公司此刻在港上市，長和售股減持至49.9%，「價錢上不太適合」。

倘港交投不理想 可轉至英美市場

就算在港上市的生物科技股表現偶有上落，賀隽相信，以和黃品牌，加上更多對生物科技及醫藥股具認知的資深投資者入市，及做好投資者教育，隨着年月推移有望為他們在港提供足夠股份交投量，令上市計劃成功。一旦到港上市後，交投未如理想，他說，依據過往經驗，在港上市股份可以轉回到美國納斯達克甚至英國AIM市場繼續交投。

上 / 下一篇新聞

共享辦公室競爭劇 日租低見33元 業界：年初已料整固潮 不利細營運商
共享辦公室競爭劇 日租低見33元 業界：年初已料整固潮 不利細營運商
仲量聯行：料需求續增
仲量聯行：料需求續增
中期業績好壞參半 分析：港銀下半年更「驚嚇」
中期業績好壞參半 分析：港銀下半年更「驚嚇」
本月16日推每周期權 港交所：料約1萬元才可入手
本月16日推每周期權 港交所：料約1萬元才可入手
澳門賭收8月挫8.6% 近3年最大跌幅
澳門賭收8月挫8.6% 近3年最大跌幅
黃國英：社會動盪影響深 大幅減持港股
黃國英：社會動盪影響深 大幅減持港股
持新地市值 由1億大減至2000萬
持新地市值 由1億大減至2000萬
看好Costco內地發圍 上周加倉
看好Costco內地發圍 上周加倉
首隻自行研發直腸癌藥累售7710萬人幣
首隻自行研發直腸癌藥累售7710萬人幣
內地官媒：沙特阿美未回應會否來港上市
內地官媒：沙特阿美未回應會否來港上市
博雅逾6億資金被凍結 涉員工違法 佔公司七成資金 公司：沒被檢控
博雅逾6億資金被凍結 涉員工違法 佔公司七成資金 公司：沒被檢控
遊艇公司申上市 老闆疑為「夏蕙姨」子
遊艇公司申上市 老闆疑為「夏蕙姨」子
BreadTalk斥資4.52億 購力寶星馬美食廣場
BreadTalk斥資4.52億 購力寶星馬美食廣場
不良貸減值近130億 錦州行上半年盈轉虧
不良貸減值近130億 錦州行上半年盈轉虧
張兆聰：中長線可開始小注收集
張兆聰：中長線可開始小注收集
李曉琳：延後買樓 先學投資
李曉琳：延後買樓 先學投資
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：內需股避險 旺旺購19140
金子：內需股避險 旺旺購19140
張兆聰：信和息高 估值吸引
張兆聰：信和息高 估值吸引
蔡金強：周期股兗煤 高分紅是王道
蔡金強：周期股兗煤 高分紅是王道
潘啓才：試玩Co-living增租金收入
潘啓才：試玩Co-living增租金收入
李聲揚：債市瀕爆煲 買股好機會
李聲揚：債市瀕爆煲 買股好機會
謝偉銓：遞減式補貼 增工廈改裝過渡房誘因
謝偉銓：遞減式補貼 增工廈改裝過渡房誘因
沈永年：灣區置業 不同需要不同考慮
沈永年：灣區置業 不同需要不同考慮
黃德几：國策推動消費 海爾電器料受惠
黃德几：國策推動消費 海爾電器料受惠
陳政生：美團業績有驚喜 股價闖新高
陳政生：美團業績有驚喜 股價闖新高
許繹彬：政治市下 技術分析不可盡信
許繹彬：政治市下 技術分析不可盡信
家傭保險 留意賠償墊底費
家傭保險 留意賠償墊底費
陸振輝：善用港人可享深圳長者優惠
陸振輝：善用港人可享深圳長者優惠
陳增濤：Jean-Pierre Guyon優雅的Clos-Vougeot
陳增濤：Jean-Pierre Guyon優雅的Clos-Vougeot
謝紹榮：胡亂沽空期指「輸無限」
謝紹榮：胡亂沽空期指「輸無限」
陸振球：以股養學還是以樓養學？
陸振球：以股養學還是以樓養學？
陸振球：從Costco「搶雞」場面 發現投資機會
陸振球：從Costco「搶雞」場面 發現投資機會
林少陽：縱是熊巿 持好股不用怕
林少陽：縱是熊巿 持好股不用怕
技術取勝：建行重上20天線
技術取勝：建行重上20天線
潘迪藍：北京企硬 中美貿戰短期難解決
潘迪藍：北京企硬 中美貿戰短期難解決
蘇沛豐：燃氣盈利貢獻增 新天綠色目標2.23元
蘇沛豐：燃氣盈利貢獻增 新天綠色目標2.23元
李順威：息口與股巿關係改變
李順威：息口與股巿關係改變
劉思明：中線續尋底 博反彈勿貪勝
劉思明：中線續尋底 博反彈勿貪勝
何啟聰：高位反手做淡 舜宇Put 23884
何啟聰：高位反手做淡 舜宇Put 23884
瑞銀亞洲：累計跌幅大 追Call騰訊
瑞銀亞洲：累計跌幅大 追Call騰訊
摩根大通亞洲：不良貸雙降 工行購22105
摩根大通亞洲：不良貸雙降 工行購22105
周顯：自由市場 證券交易不應被壟斷
周顯：自由市場 證券交易不應被壟斷
何國良：股價遠超業績 因看好市場潛力
何國良：股價遠超業績 因看好市場潛力
何濼生：勿破壞香港軟實力
何濼生：勿破壞香港軟實力
王弼：緊急法勢引發撤僑 樓市休矣
王弼：緊急法勢引發撤僑 樓市休矣
曾淵滄：炒業績要在公布前炒
曾淵滄：炒業績要在公布前炒
湯文亮：業主要有攬炒準備
湯文亮：業主要有攬炒準備
陳永傑：全球息口走下坡
陳永傑：全球息口走下坡
廖偉強：「攬炒」不能解困局
廖偉強：「攬炒」不能解困局
布少明：二手住宅交投恐差過SARS
布少明：二手住宅交投恐差過SARS
李志成：樓價抗跌力 豪宅高一線
李志成：樓價抗跌力 豪宅高一線
郭思治．推介股份：中國海外（0688）
郭思治．推介股份：中國海外（0688）
歐宸銘．推介股份：永達汽車（3669）
歐宸銘．推介股份：永達汽車（3669）
李嘉廉．推介股份：比亞迪股份（1211）
李嘉廉．推介股份：比亞迪股份（1211）
涂國彬．推介股份：SPDR金ETF（2840）
涂國彬．推介股份：SPDR金ETF（2840）
盧楚仁：多國議息結果 判斷匯市去向
盧楚仁：多國議息結果 判斷匯市去向
GRAND MARINI首推101伙均呎1.5萬 1房折實625萬入場 即日收300票超額近2倍
GRAND MARINI首推101伙均呎1.5萬 1房折實625萬入場 即日收300票超額近2倍
大手客3.26億連掃朗濤9伙
大手客3.26億連掃朗濤9伙
十大屋苑周末15宗成交 5個月新高
十大屋苑周末15宗成交 5個月新高
「龍牀盤」170呎開放式戶 月租7000元
「龍牀盤」170呎開放式戶 月租7000元
億京富臨中心累售五成樓面 平均呎價1.46萬
億京富臨中心累售五成樓面 平均呎價1.46萬
新地藍地申建住宅 102份意見近全數贊成
新地藍地申建住宅 102份意見近全數贊成
何文田晟林1房戶260呎起
何文田晟林1房戶260呎起
新盤搶客 萬景峯二手近冰封
新盤搶客 萬景峯二手近冰封
「忙財族」退休準備較差
「忙財族」退休準備較差