受市况影響 和黃醫藥押後來港上市 仍有英美融資渠道 暫未有意內地科創板掛牌

明報記者 陳偉燊

賀隽稱：「和黃中國醫藥作為中國及香港運作的公司，香港是明顯對我們重要。」他指出，公司擁有3個地方上市平台已經很多及可供未來數年長遠發展，目前最重要是找最佳上市地點，暫時未有意到內地科創板上市融資。靜待在港上市期間，他強調未有打亂研發及業務計劃，運作繼續保持順暢。

他又稱，由於該公司手頭尚有現金及未用融資額度共3億美元，足夠未來一年1億至1.2億美元淨研發費用所需，加上未來6至7個月預期陸續有新產品獲內地藥監局批准上市帶來收入，不致於要即刻採取行動集資，甚至可以讓他們等待最佳上市時機。同時其已有英美的上市平台，在有需要時可利用。他形容：「今次等待（來港上市）未有時間表（no time frame），具體時間亦難以預測，我們會等待及觀望，沒有迫切性去做決定。」

長和有意上市時減持 為平衡風險

提到大股東長和，有意在公司來港上市時減持，持股由逾六成降至51.2%，賀隽稱，長和作為環球大型綜合企業一向長線投資公司，此前一股未售，但是因為公司仍然處於虧損階段，是次減磅作為短期再平衡，長遠提供空間將持股降至五成以下。他指現階段總研發費用高達1.6億至1.7億美元，只是在其商業化銷售產生利潤抵消下，才令淨研發費用降至1億至1.2億美元，他稱「一旦公司的產品邁向國際市場，事前需要到歐美市場研發，燒錢會更多」，因此長和作適當減持股權，便有助避免繼續將公司的虧損綜合入賬帶來痛苦，但他坦言如公司此刻在港上市，長和售股減持至49.9%，「價錢上不太適合」。

倘港交投不理想 可轉至英美市場

就算在港上市的生物科技股表現偶有上落，賀隽相信，以和黃品牌，加上更多對生物科技及醫藥股具認知的資深投資者入市，及做好投資者教育，隨着年月推移有望為他們在港提供足夠股份交投量，令上市計劃成功。一旦到港上市後，交投未如理想，他說，依據過往經驗，在港上市股份可以轉回到美國納斯達克甚至英國AIM市場繼續交投。