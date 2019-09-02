看好Costco內地發圍 上周加倉

Costco首間內地店舖上周二在上海閔行區上午8時半營業，近中午已有車龍排隊，特賣場附近範圍顯示「停車需要3小時、排隊買單需要2小時」牌子，特賣場外人頭湧湧；Costco為安全起見當日下午1時暫停營業。

Costco閔行門店總購物面積近1.4萬平方米，除了特賣場外，亦設有1300個車位的停車場。內地媒體報道，Costco商品價格低於市場30%至60%，又提供限期優惠和採取會員制，因此一開張就逼滿人。

料改變內地零售格局

黃國英早於2016年5月已在《Money Monday》專欄中推介Costco。他在是次專訪中透露，旗下基金是在2015年底以每股約160美元首次買入Costco，早前因為看好全球消費股以每股約280美元首度加倉後，上周憧憬該「怪獸公司」有望將改變內地特賣場及超市格局以每股逾290美元再度加倉。目前Costco已是旗下基金的十大持股之一。

值得注意的是，雖然近年以亞馬遜為代表的網購公司在美國崛起，搶走實體店不少生意，但自從黃國英在2016年5月推介Costco以來，該股股價至今勁升逾倍，而當地超市龍頭沃爾瑪亦升近七成，雖然Costco比不上亞馬遜期內近一倍半的升幅（見圖），但表現仍然相當強勁。

主要靠會員費賺錢 賣貨毛利僅15%

黃國英對Costco的投資亮點有獨到分析，他首先分析Costco與沃爾瑪營運模式的不同之處：「入會費對Costco很重要，過往Costco賺錢基本上來自會費，銷售產品在營運上只可以打和；Costco每間特賣場的面積遠大於沃爾瑪，但分店數目卻遠低於沃爾瑪。Costoc在美國的特賣場往往處於郊區，但由於它可為車主提供廉價的汽車天然氣加氣服務，加上場內有價廉物美的肉類、薄餅及熱狗等美食供應，並且有大量價廉物美的貨品可供選購，可以吸引當地民眾駕車遠道而來消費及逗留半天。」

港人到本地超市消費，同一產品一般有多個品牌可供選擇，黃國英指出，Costco的營運方式與此亦不同，該特賣場某一產品往往只有為數不多的品牌供應，而且多數是Costco的自家品牌，加上需要客戶一次過買入同一產品的可觀數量才可享有折扣；他續說，Costco產品的平均售價僅較來貨價高約15%，故銷售產品的毛利僅僅足夠用來支付營運特賣場的租金燈油火蠟及員工成本有餘，可以說，Costco並非以高利潤率取勝。

擁強大採購力 屬最大競爭優勢

黃國英早前曾到Costco的台灣分店視察，指當時該店以低價銷售電視機作為皇牌產品，以此吸引民眾前來購買，過程中需要先付費成為會員；民眾繳付會費後，心理上覺得要消費更多才划算，結果也因此購買大量其他產品，埋單消費達數千元台幣。

他認為，Costco在掌握消費者的心態，刺激其購買欲方面的確頗有心得，「首先是要吸引你去成為會員，在美國靠廉價入氣服務，在台灣則靠平價電視機；跟着是你進入特賣場後見到很多平貨，不經不覺便購買一袋又一袋的產品回家」。

當然，Costco如何以自家品牌提供大量價廉物美的眾多產品，長期留住消費者，才是該零售巨頭的核心競爭力。黃國英解釋，Costco的優勢在於已建立強大的採購實力，而消費者亦對它採購回來、自家品牌的產品有信心，「又平又靚」，所以除了幫襯Costco外別無他選，「消費者有信心在Costco可以平價買到優質貨，雖然一次過要買入可觀數量的同一產品，但他們也不介意」。

產品有優質保證 切合內地需求

黃國英總結，既然Costco的核心競爭力在於擁有強勁的採購能力，可以幫助消費者以較低價格，買入保證優質的產品，這正正是內地老百姓最需要的，「一間美國公司在大陸可以採購到大量廉價的豬肉及蔬菜在特賣場發售，證明它的採購能力實在強勁」，故他相信，Costco在內地業務將有龐大發展空間，可能是一間「怪獸公司」，「會打低內地很多同類型的公司」，故股價升值空間亦可以十分龐大。

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