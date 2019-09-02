持新地市值 由1億大減至2000萬

記者在是次專訪與黃國英談起此事，他透露，因應本港近日的社會動盪，旗下基金過去1個多月已大幅減持新地，每股平均價約110多元，持股市值已由逾1億元減至約2000萬元。他表示，除了新地外，旗下基金早於多年前已買入領展（0823）及置富（0778），每股平均價分別低至20多元及4元多，隨着該兩大房託價格近年大漲小回屢創新高，市值亦晉身10大持股之列，惟由於近月的社會事件，兩股股價上月均跌近一成，即使旗下基金投資的美國及中國科技股消費股表現理想，基金整體資產規模上月亦下跌約3%。

動盪持續 減持「本地薑」股份

黃國英分析，與2003年SARS「過咗去便無事」不同，是次本港社會運動對經濟有深遠的影響，「好簡單，假如你是中小企老闆，目前在香港開設公司也會擔驚受怕」。他續說，假如內地人覺得來港有危險的話，便不會來港旅遊，而問題是本港旅遊業養活不少中下層市民，故本港的社會動盪若持續下去，對普羅百姓肯定有不利影響，這間接會令香港公司的價值下跌，故旗下基金在7月底開始減持「本地薑」股份，其佔資產總值的比例由兩成多下跌至約一成，「7月底我們已沽出港交所（0388）及新世界（0017），近日再大手減持新地，目前本地股只持有新地、領展、置富、港鐵（0066）及友邦（1299）」。

[封面故事]