澳門賭收8月挫8.6% 近3年最大跌幅

分析師早前根據7月賭收3.5%跌幅，曾推測澳門8月賭收跌4％，當局公布的跌幅遠遜預期。另外，澳門博彩收入同時受中美貿易戰及內地經濟放緩拖累，使不少內地富人遠離賭桌，並在本年初已經開始呈現跌勢。

北京澳門出招 高注碼賭客趨謹慎

同時，彭博表示，中國政府在過去數月採取一系列措施整頓手機和網絡平台，尤其是網絡賭博平台。今年5月，內媒報道公安部自1月起在全國開展「淨網2019」專項行動打擊網絡賭博。內地官媒新華社旗下《經濟參考報》曾在今年7月罕有點名批評太陽城集團主席周焯華控制菲律賓和柬埔寨的網絡賭博平台，認為平台促使大額賭注流向境外，認為對中國社會經濟秩序和金融安全產生巨大危害，應該得到監管部門的重視。

另外，市傳澳門博監局在上月開始，禁止博彩中介人以澳門貴賓廳作為境外博彩結算的基地，過往高注碼賭客可透過博彩中介人（俗稱「疊碼仔」）存入大額款項，然後中介人可以在境外賭廳為客戶提供資金賭博，最終結算則會在澳門境內進行。分析認為，高注碼賭客因應內地政府及澳門當局的舉動而轉趨謹慎，使博彩收入出現進一步下滑。