本月16日推每周期權 港交所：料約1萬元才可入手

每周期指吸引點之一在於入場費較現時流通的月度期指大減逾六成，散戶投資門檻降低。港交所資料顯示，市場波幅相同，同樣行使價下的等價認購期權，距到期日餘30日者需期權金439點，即類似月度期權21,950元一張，只餘5日到期者期權金為173點，即類似每周期權僅8650元一張。

港交所證券產品發展部聯席主管黃柏中表示，現時市場波動較上述例子更大，料類似每周期指期權金要再升30點，即約1萬元才可入手。但因有效期短，每周期權價格廉宜的同時貶值速度亦可非常快，一日過去時間值可減少20至30點，假設無任何槓桿，以合約價值計即是會蒸發上千元。

價廉快到期 黃柏中：錯就無得翻身

黃柏中表示，每周期指「平好多、快到期」，但「錯就無得翻身」，因其槓桿倍數高，有潛在巨大回報亦有不小風險。據港交所資料估計，恒指一日內跌1.15%時，近似每周合約產品點數可升約102%，計入合約乘數後實際可多賺51倍。8月市况波動，恒指曾於一日內跌逾700點或2.85%。黃柏中補充，產品除炒賣外，亦可用於對冲風險，或市場風平浪靜時作認沽投資，短炒並非唯一投資方法。