經濟
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本月16日推每周期權 港交所：料約1萬元才可入手

【明報專訊】港交所（0388）上月初公布期權新產品，計劃推出入場門檻更低、更短炒的每周指數期權，預料由9月16日開始可交易兩種分別與恒指及國指掛鈎的每周期指。合約分現周及下周兩種類型，到期日分別為現周五及下周五，若遇公眾假期則提前至於當周最後一個交易日結算。合約乘數維持每點50元不變，形式亦屬歐式期權。需要留意的是，現時港交所的月度期指到期日是每月的倒數第二個營業日，若該日恰好也是周結算日，該周的每周期指不會推出。

每周期指吸引點之一在於入場費較現時流通的月度期指大減逾六成，散戶投資門檻降低。港交所資料顯示，市場波幅相同，同樣行使價下的等價認購期權，距到期日餘30日者需期權金439點，即類似月度期權21,950元一張，只餘5日到期者期權金為173點，即類似每周期權僅8650元一張。

港交所證券產品發展部聯席主管黃柏中表示，現時市場波動較上述例子更大，料類似每周期指期權金要再升30點，即約1萬元才可入手。但因有效期短，每周期權價格廉宜的同時貶值速度亦可非常快，一日過去時間值可減少20至30點，假設無任何槓桿，以合約價值計即是會蒸發上千元。

價廉快到期 黃柏中：錯就無得翻身

黃柏中表示，每周期指「平好多、快到期」，但「錯就無得翻身」，因其槓桿倍數高，有潛在巨大回報亦有不小風險。據港交所資料估計，恒指一日內跌1.15%時，近似每周合約產品點數可升約102%，計入合約乘數後實際可多賺51倍。8月市况波動，恒指曾於一日內跌逾700點或2.85%。黃柏中補充，產品除炒賣外，亦可用於對冲風險，或市場風平浪靜時作認沽投資，短炒並非唯一投資方法。

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