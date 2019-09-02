中期業績好壞參半 分析：港銀下半年更「驚嚇」

匯豐及渣打一向不披露香港業務詳細數據，其他本地銀行方面，總結上半年表現最好的是恒生（0011），期內盈利、淨利息收入均有增長，淨息差在2厘以上，減值貸款比率0.22％。表現同樣亮麗的有星展香港，核心盈利增長兩成，淨息差2.1厘。

樓按中小企業務風險大 淨息差料受壓

不過，其他銀行表現乏善足陳，上周五公布業績的中銀香港（2388），盈利意外倒退，淨息差較去年下半年下跌。東亞（0023）受困於內地業務壞帳，少賺75％。幾家中小型銀行包括大新（2356）、南洋商業銀行及信銀國際，核心盈利都下跌。

交銀香港高級經濟及策略師梁志麟表示，今年以來香港銀行股跑輸大市，估計未來一段時間繼續跑輸。港銀下半年最大風險在樓按及中小企業務，由於樓市下行風險大，部分大型銀行近日已削減按揭優惠，反映對後市看法審慎。中小企方面，由於香港經濟增長大幅倒退，專注中小企業務的銀行，壞帳率將上升。另一方面，香港預計不會上調最優惠利率，同時資金成本高企，勢令港銀淨息差有收窄壓力。

今年以來，即使是最「硬淨」的恒生，股價累跌6.94％，在8月跌12.47％。東亞及大新更有約兩成跌幅。康證投資研究部董事李聲揚指出，現時銀行股未到最黑暗時候，因為經濟周期剛下行，股價一般都會先行。他預料，本港失業率會繼續升，樓價會跌，影響銀行資產質素。中小型銀行首當其衝，因為他們「即使在好景時亦落後予大行」。他相信，若經濟持續變差，不排除本地銀行業會有整合。