共享辦公室競爭劇 日租低見33元 業界：年初已料整固潮 不利細營運商

明報記者

現時營運商主要將共享工作空間劃分三個類別收費，分別是私人辦公室（private office）、專屬辦公桌（dedicated desk）及流動辦公桌， 費用均按人數計算，私人辦公室月費最高，流動辦公桌最廉宜。

WeWork上環流動辦公桌減至3800元

由於商業核心地段成本較高，共享空間近年積極在港島以外擴張，叫價更低，例如星星地產（1560）旗下Metropolitan Workshop葵涌天際中心分址，流動辦公桌月費1000元，平均日租只需33元，據公司網站介紹，會員可免費用Wi-Fi及茶水，工作空間全天候開放。

另一主攻初創企業的Ooosh For startups 租金亦「進取」，公司現營運兩個共享工作空間，分別位於北角英皇道及荔枝角青山道，其中荔枝角共享空間流動辦公桌單月會籍1200元，平均每日約40元；如果購買3個月會籍，總費用3000元，平均日租33元，但流動辦公桌開放時為周一至周五早上9時半至晚上7時，會員可免費享用茶水咖啡及Wi-Fi。

現時上環為共享空間供應重鎮，據了解，近月積極籌備美國上市的WeWork，其位於文咸東街的共享空間亦調整價格，流動辦公桌會員月費由4300減至3800元，工作空間24小時開放及會員可免費使用茶水間，但專用辦公桌或私人辦公室租金則未有變動。除WeWork 外，另一營運商playground.work上環分址推出「暑假優惠」，流動辦公桌月租由3500減至3000元，但非全天候開放，時間為周一至周五「朝9晚6」，會員可免費使用儲物櫃；專屬辦公桌月費減500至4500元，可全日24小時入內工作；私人辦公室有15％折扣。

theDesk：不認同政治問題影響需求

共享工作空間theDesk聯合創辦人許飈表示，今年初已認為行業會出現整固潮，尤其不利細營運商，「但未有感覺到有大型營運商減價」。他提到，6月及7月社會運動的確有影響旗下金鐘分址表現，但8月表現卻是成立以來新高。許飈又稱，經濟前景不明朗，商業機構更傾向追求營運彈性。對於政治問題會否影響經濟，間接影響共享工作空間需求，他表示不認同，中環等一級地段需求遠大於供應，辦公室空置率極低。他補充，香港企業集中在港島區，共享空間講求商業生態圈，形容九龍東等地區會比較「難做」。