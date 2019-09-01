中央佈局產業鏈 培育核心優勢

市場容量不遜色 技術劣勢明顯

在這種情况下，貿易戰還能打得難分難解，外企依然無視特朗普撤出中國要求，是因為中國也有着「人無我有」的獨特優勢。這一優勢是什麼？日前召開的中央財經委會議認為「中國製造業規模居全球首位，是全世界唯一擁有全部工業門類的國家」。在貿易戰焦灼之際，中國高層在這次會議提出「提升產業基礎能力和產業鏈水平問題」正是意在做強放大中國的核心優勢。

自十九大後從「財經領導小組」升格為「財經委員會」以來，中央財經委就一直聚焦中國經濟的關鍵問題，被市場視為中國經濟政策風向標。中央財經委首次會議重點部署了三大攻堅戰。環境、金融風險和貧困是中國經濟社會發展的三大短板，隨後圍繞着補短板，一系列政策相繼出台。中央財經委此次部署，同樣着眼於補牢短板。

提升自主發展能力

在經濟全球化背景下，各國產業合作「你中有我、我中有你」、產業鏈高度關聯的情形短期內難以再現；以美國技術禁運、日本「突襲」韓國為代表的斷供、斷鏈不斷出現的情况下，中國決策層把產業基礎高級化、產業鏈現代化擺上桌面，目的就是應對複雜國際形勢，提升中國自主發展能力，從而降低對外過度依賴，減少卡脖子環節，不受制於人。在這種政策導向下，製造業將得到高度關注，而且官方不僅會關注單一的製造環節，還會關注整個產業鏈是否安全可靠。事實上，早在6月底官方披露外商投資負面清單時，這種思路已有端倪。當時，與負面清單同時披露的還有一份鼓勵清單。

鼓勵清單中列明了諸多政策優惠，意在推動一些已經被沿海省份淘汰的相對落後的產能不要離開中國，而是在國內「梯度」轉移，落戶中西部地區。

傾斜製造業 嚴控房地產

除了產業鏈的「全」，產業鏈質量的「高」也將成為政策關注點。在中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生看來，產業鏈現代化主要包括三方面，即從產業鏈位置上看，要居於中高端；從生產方式上看，要擁有自主知識產權、品牌和渠道，而非代工貼牌；從驅動力上看，主要依靠創新。這意味着，未來中國將再度用出集中力量辦大事的「法寶」，培育強大的創新鏈，強大的高端基礎材料、元器件、設備和工藝的生產能力，以及先進技術和高素質勞動力。在這種情况下，製造業將成為內地經濟政策的重中之重，為了避免資金分流，對房地產的嚴厲管控將持續相當一段時間。

[馮其十 神州新形勢]