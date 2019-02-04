美股長假前淡靜 港股ADR跌80點

嘉信理財：市場對中美貿談過分樂觀

8月貿易戰不斷升溫，總結全月道指跌0.68%，標普500指數下跌0.92%；納指下跌1.83%。蘋果公司宣布將於9月10日發布新iPhone，上周五股價先升後倒跌0.13%。

對於中美開始討論9月舉行下一輪貿易談判，嘉信理財交易及衍生品副總裁Randy Frederick認為市場過分樂觀，籲投資者保持謹慎。Per Stirling Capital Management董事Robert Phipps指出，投資者有3日時間無法對消息作出反應，而這段時間關稅問題有很多不確定，故應更為謹慎。

騰訊友邦ADR微跌

港股ADR個別普遍下跌，騰訊（0700）折合收報323.72元，較港收市跌0.33%；友邦（1299）收報75.81元，跌0.58%；匯控（0005）折合收報56.32元，較港收市大致持平。港股ADR比例指數收報25,640點，跌80點。