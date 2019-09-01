歐元兌美元跌穿1.1 逾兩年新低

交易員：月底平衡投資組合

歐洲股市上周五收市普遍上揚，英國富時100指數收報7,207點，升22點或0.32%；法國CAC指數收報5,480點，升30點或0.56%；德國DAX指數收報11,939點，升100點或0.85%。

歐洲央行管委雷恩（Olli Rehn）表示，歐洲央行維持強而有力的貨幣政策刺激是很重要的，目前形勢需要歐洲央行在9月推出有效的政策組合。市場預期歐洲寬鬆貨幣政策持續，ICE美匯指數尾段升0.38%，至98.884。歐元兌美元下滑0.8%，低見1.0963美元，為2017年5月以來首次跌穿1.1水平。路透社引述交易員稱，對歐元下跌有多種解釋，包括月底重新平衡投資組合，加劇了歐元下滑的傾向。歐元在8月下跌約0.9%。

拉加德：歐央行必要時可減息

被提名擔任下任歐洲央行總裁的拉加德（Christine Lagarde）表示，歐洲央行在必要時有減息的空間。FXSTREET分析員認為，歐元區經濟衰退可能性高，持續押注歐央行9月減息及實施更多寬鬆措施，認為歐元可能已陷入熊市陷阱。

事實上，特朗普較早時已在Twitter上轟美國聯儲局放任歐元兌美元「瘋狂」下跌，令歐洲國家享有巨大的貿易優勢，令美國企業出口難。此外，人民幣兌美元在貿易戰下亦顯著貶值，8月全月人民幣兌美元下跌3.69%，為1994年官方和市場匯率併軌以來，跌幅最大的月份。