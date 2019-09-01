亞馬遜平台爆安全危機 被指縱容第3方賣不合格貨品

資料來源：《華爾街日報》

在亞馬遜網站上購物的顧客，很多都認為它就像是美式百貨公司，上面的貨品至少也是令人買得安心的。但現實中，亞馬遜卻發展得愈來愈像跳蚤市場。它對於數百萬個第三方賣家陳列的貨品進行的監督非常有限，其中很多第三方賣家是匿名的，也有很多第三方賣家在中國，有些則幾乎沒有提供訊息。

《華爾街日報》的調查發現，亞馬遜網站上出售的物品當中，有4152項被美國聯邦政府機構宣布為不安全，或者被聯邦監管機構禁止出售或視為欺詐產品──任何大型零售商的政策，都會禁止這些貨品上架。在這些項目中，至少有2000項玩具和藥物沒有提供關於兒童健康風險的警告。

發言人：安全是亞馬遜首要任務

《華爾街日報》確認了當中至少有157項是亞馬遜曾經承諾禁止銷售的商品，包括曾被美國食品和藥物管理局（FDA）警告說可能會導致嬰兒窒息的牀墊。《華爾街日報》委託檢測公司，測試其中10項在亞馬遜網站上購買的兒童用品。這些兒童用品當中有很多被宣傳為「亞馬遜之選」（Amazon's Choice）。但檢測公司表示，有4項不能通過聯邦安全標準的測試，包括其中一項含鉛量超標。

在上述4152項貨品中，有46%顯示為從亞馬遜倉庫直接發貨。《華爾街日報》向亞馬遜查詢之後，4152項貨品中有57%的說明措辭被修改或者被刪除。「安全是亞馬遜的首要任務。」亞馬遜一名發言人說。她說，亞馬遜使用自動化工具，幾分鐘就可以掃描數億件上架貨品，篩選出賣家，並阻止可疑人士登記和貼出貨品。去年，該公司使用這些工具封鎖了30億件貨品。但亞馬遜拒絕讓其高級管理層接受採訪。

頭盔被指有缺陷導致青年死亡

確實曾有消費者在亞馬遜網站上購買到不安全產品。Christy Stokes就將她兒子Albert Stokes的死亡，歸咎於在亞馬遜購買的帶有欺詐標籤的電單車頭盔。她說，兒子信任亞馬遜的品質控制。2014年，他在亞馬遜網站上選擇了一個帶有亞特蘭大獵鷹標誌的電單車頭盔，作為他的23歲生日禮物。該電單車頭盔在亞馬遜網站上架時，顯示已獲得美國交通部的安全認證。但在2014年6月3日，當Albert Stokes在密蘇里州駕駛他的紅色川崎電單車時，與一輛福特汽車相撞，他的頭盔掉了下來，當場死亡。

科網巨頭對龐大平台失控制力

Christy Stokes控告亞馬遜，聲稱頭盔有缺陷。亞馬遜在法庭上辯稱，它並沒有出售頭盔，只是代表第三方賣家將之列出。亞馬遜在不承認任何責任的情形下，向死者母親提供5000美元達成庭外和解。亞馬遜現在對這次事件拒絕置評。

美國國家公路交通安全管理局上個月表示，該頭盔不符合美國的頭盔安全規格DOT，已經被召回。但上個月，它仍然在亞馬遜網站上架，並且顯示符合DOT標準，直至《華爾街日報》提出查詢之後，亞馬遜才將它刪除。

在亞馬遜刪除或修改《華爾街日報》發現的第一個有問題的列表後的兩星期內，至少有130項具有相同政策違規的貨品再次出現，其中一些是由之前被《華爾街日報》在不同列表中識別的相同供應商銷售。

愈來愈多證據顯示，美國的科網巨頭已經對它們的龐大平台失去控制權，又或者拒絕控制它們的平台。這是它們面臨的最大挑戰之一。而亞馬遜也是其中之一。

明報記者 薛偉傑

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