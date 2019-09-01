業主止賺離場 新界錄3額印鬆綁成交

王勤學指出，其中一宗成交為PARK YOHO Venezia 5B座低層B室，實用面積496方呎，兩房間隔，日前以650萬元沽出，實呎13,105元。原業主於2016年7月以554.28萬元購入單位，持貨3年，帳面獲利95.72萬元，單位其間升值約17%。

馬鞍山薈朗減價11%易手

另馬鞍山薈朗亦錄額印鬆綁貨成交，據悉，該單位薈朗2座中層A01室，屬實用面積230方呎開放式戶，原業主以460萬元放售，買賣雙方議價後以410萬元成交，減價50萬或11%，實呎17826元。據悉，原業主於2016年以330萬元購入單位，持貨3年，帳面獲利約80萬元離場，單位升值約24%。

栢慧豪園減價68萬沽 仍賺逾200萬

此外，祥益地產分行經理謝利官表示，天水圍栢慧豪園亦錄額印鬆綁貨成交，該單位為6座高層E室，實用面積498呎，兩房間隔，原業主以650萬元放售，日前獲區內上車客垂青，買賣雙方議價後，減價68.2萬元或10%，以581.8萬元成交，實呎11683元。原業主於2016年以約378萬購入，持貨3年，額印期滿即放售，帳面獲利203.8萬元或54%。