業主止賺離場 新界錄3額印鬆綁成交

【明報專訊】連月來的社會運動對樓市影響陸續浮現，不少額印鬆綁貨的業主，恐樓價下調而選擇止賺離場。中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗錦田PARK YOHO不少業主趁額外印花稅（SSD）限售期屆滿即沽貨離場，屋苑本月錄5宗二手成交，平均實呎約13030元。
王勤學指出，其中一宗成交為PARK YOHO Venezia 5B座低層B室，實用面積496方呎，兩房間隔，日前以650萬元沽出，實呎13,105元。原業主於2016年7月以554.28萬元購入單位，持貨3年，帳面獲利95.72萬元，單位其間升值約17%。
馬鞍山薈朗減價11%易手
另馬鞍山薈朗亦錄額印鬆綁貨成交，據悉，該單位薈朗2座中層A01室，屬實用面積230方呎開放式戶，原業主以460萬元放售，買賣雙方議價後以410萬元成交，減價50萬或11%，實呎17826元。據悉，原業主於2016年以330萬元購入單位，持貨3年，帳面獲利約80萬元離場，單位升值約24%。
栢慧豪園減價68萬沽 仍賺逾200萬
此外，祥益地產分行經理謝利官表示，天水圍栢慧豪園亦錄額印鬆綁貨成交，該單位為6座高層E室，實用面積498呎，兩房間隔，原業主以650萬元放售，日前獲區內上車客垂青，買賣雙方議價後，減價68.2萬元或10%，以581.8萬元成交，實呎11683元。原業主於2016年以約378萬購入，持貨3年，額印期滿即放售，帳面獲利203.8萬元或54%。