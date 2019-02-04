GRAND MARINI傳今公布101伙價單

會德豐於上周五（8月30日）推售將軍澳日出康城9A期MARINI，過去兩天合共售出約440伙後，隨即推售全新一期住宅項目。會德豐地產執行董事黃光耀表示，日出康城9A期MARINI銷情熾熱，考慮短期內推出GRAND MARINI，項目已取得預售樓花同意書，現正準備樓書及示範單位，預計項目可於短期內推出市場。

上周五上載樓書 項目合共503伙

據悉，發展商最快於今日開放GRAND MARINI示範單位供代理參觀，項目將設一個交樓標準供參觀，為2A座38樓A室，實用面積730方呎，套3房間隔，廳房單向設計，可享海景。另市傳發展商最快於今日公布首張價單，涉及101伙。

發展商已於上周五晚上載GRAND MARINI的樓書，項目共503伙，間隔由1房至3房，實用面積353至1379方呎，另設連平台、頂層特色戶，以3房戶佔多，而半數單位可享海景，遠眺港島東區。項目的關鍵日期為2022年1月15日，樓花期約29個月。

嘉熙買家撻大訂 遭沒收逾101萬

此外，大埔白石角新盤嘉熙再錄撻大訂個案，單位為6座6樓D室，屬實用面積344方呎1房戶，於去年6月以674.7萬元出售，實呎19,613元。買家當時選用建築期付款，於簽署臨時買賣合約後繳付樓價5%，即約33.7萬元作訂金，其後已於90及180天後再額外繳付樓價5%，惟買家近日撻訂，有關成交於昨日終止，遭殺樓價15%訂金，即逾101萬元。翻查資料，連同上述撻訂個案，嘉熙於上月已先後錄得3宗撻大訂個案，發展商合共沒收近300萬元訂金。