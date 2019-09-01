中證監首否決科創板上市申請

恒安嘉新被指會計有問題

中證監表示，申請公司在2018年底簽署驗收報告的4個重大合同，均未收回款項但卻在2018年的帳目中確認收入，至翌年即2019年再調整2018年的收入。中證監指出，公司將會計差錯更正認定為特殊會計處理事項的理由不充分，不符合企業會計準則的要求，存在會計基礎工作薄弱和內控缺失。此外，該公司曾就股份轉讓，解除股份代持更改確認支出，惟發行人未按招股說明書的要求，披露前期會計差錯更正事項。

恒安嘉新上市申請在4月3日受理，經歷149日後被否決申請，中證監指出，公司要在6個月後方可再次提交申請文件。

小米中止CDR上市申請

中證監亦更新了本年度上市申請中止審查名單，在2018年6月中國預託證券（CDR）剛推出時申請上市的小米（1810），已於8月26日中止A股上市申請，至此已沒有公司輪候以CDR上市。小米上周五晚上亦在港交所發出公告，稱目前集中精力於業務發展，同時擁有充足資本，經研究考量決定中止存託憑證發行。小米已向中證監遞交撤回本次主板存託憑證公開發行申請文件，並獲接納。