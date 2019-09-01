專家料擴專項債限額谷基建

15省市地方債額度用完

政府在4月要求，今年3.08萬億元（人民幣，下同）的新增地方政府債務限額，爭取在9月底前完成全年完成額，以盡快發揮資金使用效益。截至8月21日，新增地方債合計發行2.65萬億元，佔限額86%，新增一般債發行8668.8億元，已發行92.7%。

申萬宏源證券固定收益首席研究員孟祥娟表示，若需要以專項債進行財政寬鬆，可以通過下發以往未完全使用的政府專項債，可利用的餘額有1.2萬億元，不過此方案只可用於較多餘額的東部沿海省份和直轄市，另一個方案是直接在第四季度增加專項債額度。中信證券固定收益首席分析師明明指出，近期市場不斷傳出政府上調新增專項債額度，似乎專項債是最有可能使用的財政政策。

人行上月改革貸款市場利率機制

人行上月改革貸款市場報價利率（LPR）機制，報價參與中期借貸便利利率，銀行的新增貸款利率需按LPR為基礎，中國銀行（3988）副行長吳富林在日前業績會上表示，新報價下降0.1個百分點，是放實體經濟信貸成本下行的信號。建設銀行（0939）首席財務官許一鳴亦預期，公司和個人貸款定價有望下降。