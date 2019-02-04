中國8月PMI報49.5 連續4月收縮 內外需俱疲 分析：需寬鬆政策扶持

明報記者 歐陽偉昉

8月份生產指數為51.9%，按月下跌0.2個百分點，新訂單指數49.7，按月跌0.1個百分點。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，8月份生產指數仍繼續保持在擴張區間，在調查的21個行業中有17個行業位於擴張區間，有11個行業按月上升。高技術製造業和消費品行業的PMI為51.2%和50.9%，高於總體指數，反映重點行業發展穩定，產業結構升級。不過，近期國內外經濟環境錯綜複雜，不確定因素較多，市場需求承壓。

趕出口人幣貶值 提振8月出口訂單

興業證券報告指出，8月份PMI代表供需的指數走弱，顯示中國經濟下行壓力不減。8月份新出口訂單指數按月上升0.3個百分點至47.2，因為美國8月份提升關稅稅率「加幅大而速度快」，另美國對新徵收的中國貨品依賴度較高，故搶在8月提前出口，加上人民幣貶值，提振了8月新出口訂單提升。不過整體新訂單指數仍錄下跌，反映中國內需增長乏力，就業壓力影響居民消費收入和信心，監管部門亦在指導銀行控制房地產貸款額度，興業證券認為，內需或成下半年經濟壓力來源，需要加強財政政策扶助。

製造業僅大型企業PMI仍在擴張區

事實上，國務院上周已公布20條促進商業消費措施催谷內需，包括改善商業環境，提供金融支持及刺激汽車消費等。另外，上月的利率改革，最終目的亦是推低企業的借貸成本（見表）。

按企業規模，大型企業PMI為50.4%，低於上月0.3個百分點，續處於擴張區間；中型企業PMI為48.2%，按月下降0.5個百分點，小型企業PMI為48.6%，按月回升0.4個百分點，均在臨界點之下。

非製造業PMI則上升0.01個百分點至53.8，略好過市場預期的53.7，自7月的年內低位反彈，停止連續兩個月下滑。7月份綜合PMI產出指數為53.0，較6月份略降0.1個百分點。按行業分類，服務業商務活動指數為52.5%，按月下跌0.4個百分點，顯示擴張速度放緩，惟商務活動指數報61.2，按月上升3個百分點。

中金證券指出，隨着政策支持下，建設項目逐步落實，支持建築業市場的需求。今年基建增長仍然偏弱，在經濟下行壓力加大，政府收緊房地產融資，基建配套資金可能逐步得到改善，該行預計全年基建增速有望回升至5%。