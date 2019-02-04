MARINI主打細戶 吸年輕家庭客

明報記者 張允亭

攝影 曾憲宗

MARINI為日出康城第9A期發展項目，樓花期長約27個月，項目設有一座樓高61層的住宅大廈，再細分為3A及3B兩座，而兩座隔着防煙門相通，標準單位每座各層設6伙及3部升降機，全幢共提供647個分層住宅單位。

1房及2房戶佔近九成

樓盤提供的戶型涵蓋1房至3房，實用面積由370至770方呎，另有23伙平台特色戶及天台特色戶。

發展商早前開放一對2房連工作室間隔的示範單位，一個連裝修家俬，另一個為交樓標準。單位以3A座38樓A室為藍本，實用面積545方呎，以現代都會風格設計，採用白色為主調，淺色的牆身用上不同質感的物料，清楚區分客廳及飯廳，配上象牙色石材打造的地台及白燈光，令整體空間光潔明亮。

廚房採傳統梗牆間隔設計，牆壁、工作枱及地磚均以紋理石材鋪砌，設有上下兩組白色櫥櫃，並配備抽油煙機、煤氣煮食爐及雪櫃等品牌家電；同時設有通風氣窗，以助排走煮食油煙味。另外，設計師將廚房內的工作室，改裝成吧枱，並設置層架，讓住戶將私人珍藏的佳釀整齊排列。睡房方面，設計師亦將其中一間睡房改裝成書房，並放置書架及書枱；主人睡房則約有80方呎，設有落地玻璃窗，增強採光之餘，亦可引景入戶。浴室則備有淋浴間，惟不設通風氣窗。

會所設室內外泳池

發展商亦提供一個以3B座38樓E室為藍本的交樓標準示範單位，屬1房間隔，實用面積379方呎。單位客飯廳以長形開則，外連22方呎露台。廚房採開放式設計，附設白色櫥櫃及品牌家電；睡房亦約有80方呎，除了落地玻璃窗外，另設有通風窗。

屋苑會所名為CLUB MARINI，佔地約4.4萬方呎，設施包括室內及室外泳池、空中花園、宴會廳、童趣天地及特設VR體感裝置的健身室，供住客寓運動於遊戲。

與此同時，項目設有24小時有蓋行人天橋連接附近大型商場，毗鄰長約2公里的將軍澳南海濱長廊及日出公園，而將軍澳區內另有單車館公園、寵物公園及運動場等康體配套，住客不乏休閒活動好去處。

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