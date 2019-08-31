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2019年8月31日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
零售惡化 7月跌幅擴至11.4% 協會：民生消費亦受影響 料9月更差
零售協會：業界已削兼職員工
宏安鄧清河：街市招租反應遜預期
8月北水576億按月飈兩倍 恒指仍跌7%
李嘉誠再增持長實 累計涉資10億
人民幣單月貶值3.69% 25年最勁 華僑銀行：暫時7.1至7.2波動
標普：連番示威活動恐令港現財赤
票息開支拖累 中銀溢利微跌1.75％
中行純利升4.5% 不派中期息
招商局港口：港航運地位難被深圳取代
新濠中期多賺34% 派息增36%
美通脹續低 美股先升後回 特朗普轟聯儲局「無處理歐元偏低問題」
微軟英組織 促監管人臉識別技術
蘋果9月10日發布新產品
實惠接受3加密貨幣付款
MARINI首輪500伙沽近九成 投資客減 A組大手客時段僅售17伙
九龍3新盤涉2845伙 料下月互撼
7月私宅樓指跌幅收窄至0.1%
CCL八大指數齊跌 8個月首見
官永義子1900萬購君臨天下
理想酒店舊址申改劃變身酒店
陸振球：中資棄港 樓市堪憂
周末睇樓好去處
MARINI主打細戶 吸年輕家庭客
康城各期6年後全數落成
配合6號幹線 康城至九龍西車程18分鐘
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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零售惡化 7月跌幅擴至11.4% 協會：民生消費亦受影響 料9月更差
零售協會：業界已削兼職員工
宏安鄧清河：街市招租反應遜預期
8月北水576億按月飈兩倍 恒指仍跌7%
李嘉誠再增持長實 累計涉資10億
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零售協會：業界已削兼職員工
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8月北水576億按月飈兩倍 恒指仍跌7%
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票息開支拖累 中銀溢利微跌1.75％
中行純利升4.5% 不派中期息
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配合6號幹線 康城至九龍西車程18分鐘
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