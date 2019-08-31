陸振球：中資棄港 樓市堪憂

當巿場大部分人都關注剛公布的住宅樓價指數，筆者卻去看了同時由差估署發表的最近寫字樓和零售物業（商舖）的價格和租金指數，發覺一個頗有趣的地方，就是兩個指數近月都是加上了括號，根據差估置提供的解釋，如數據加上括號，代表期內的成交個案極少，以至製訂的指數未必可真正有效反映巿况。

商廈舖位交投差過SARS

事實上，有代理便指出，近期寫字樓和商舖交投淡靜得比SARS時還差，最近便接連有商場及商廈租戶透過聯署向業主施壓減租，另一類物業酒店也相當不妙，相繼有酒店要求員工放無薪假，筆者更聽聞有專做遊客生意的珠寶連銷店，更要員工每天只返半日工。

筆者最近和投資界朋友飯敘，對方說最近有商舖業主放售物業，開價為3000萬元，但只有一個商舖基金還價1600萬元，而最終可能業主等錢使，也願意降價至2100萬元，但基金仍拒絕接受，以至未能達成交易。和湯文亮談起這宗個案，他說現時環境下放售舖位，除非真的有財務迫切，否則只會任人魚肉鋤價，自取其辱。

經濟學者雷鼎鳴最近撰文，指8月18日可能是香港由盛轉衰的里程碑，皆因當日國務院指要將深圳建成標桿城巿，甚至因對香港失望而要以深圳取代香港，作為大灣區龍頭城巿的味道。姑不論中國是否要放棄香港，但近年中國資金流往哪個地方，哪個地方的經濟和樓巿便多興旺便屬不爭事實。

中港境外資產配置規模縮減

不過，世邦魏理仕最近發布的《2019年上半年亞洲投資者境外房地產投資數據》，便顯示受中資轉向重置資產組合、全球經濟不確定性增加的影響，2019年上半年亞洲資本的境外房地產投資總規模較去年同期下降25%至196億美元，當中尤以中資資金減少外流特別明顯。

魏理仕指出，儘管全球資本流動趨緩，境外商業地產投資市場持續吸引資本部署，資本來源和投資目的地範圍均出現更多元化的發展趨勢，新加坡和韓國兩地繼續引領亞洲境外投資步伐。

該行又表示，自2018下半年開始，中國內地投資者繼續延續境外房地產的淨賣方角色。今年上半年，中資的境外房地產投資總額僅錄得14億美元，少於去年同期的三分之一（見圖1）。大型集團企業、保險公司等中資機構持續專注於倫敦、紐約和溫哥華等主要市場的大宗物業出售。此外，香港資本的境外資產配置規模也縮減至26億美元，但投資者對悉尼、墨爾本和倫敦等地的優質核心資產需求仍然強勁。

近期港樓價量俱受壓 應加倍小心

另要留意的是，2018年上半年最受亞洲資本歡迎的五大境外房地產投資目的地市場，首位為英國倫敦，吸引外資份額比例達24%，香則排第二佔16%，到了今年上半年倫敦及香港齊齊跌出五名之外（見圖2），筆者覺得一來巿場認為英國硬脫歐幾乎變得相當肯定，二是和中資減少流入香港有關。相信下半年香港房地產獲得境外資金投入的金額，會因近期亂局而加速減少。

其實，近期樓巿確有逆轉之勢，中原八大樓價指數出現全部下跌之罕有局面。樓價向下，也令500萬或以下住宅佔整體成交比例回升（見圖3），按一般經濟學的需求定律，樓價跌交投應升，但近期卻是價量俱受壓，市民更應加倍小心。

銀行停現金回贈 第4季轉按量料減

金管局公布的最新數據，7月份轉按連升5個月，貸款額及宗數分別錄得184.59億元及4865宗，按月再升41.7億元及1120宗或29.2%及29.9%，以首7個月計算，轉按金額及宗數分別比去年同期增加135.99億元及2412宗，或19.1%及11.8%，宗數創9年新高。按揭轉介公司經絡表示，自6月27日有大型銀行宣布上調轉按按息同時降低現金回贈後，該公司收到的轉按查詢急升，申請人數按周升近70%，可見客戶想盡快把握轉按優惠的尾班車。

不過，相信在部分銀行有跟隨調整按息及現金回贈的情况下，甚至傳有銀行暫停提供轉按的現金回贈，轉按的優惠減少，誘因轉弱將令未來轉按宗數下跌，如其他銀行跟隨0%現金回贈，恐第四季轉按量將比去年同期減半。

[陸振球 樓市解碼]