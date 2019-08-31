官永義子1900萬購君臨天下

【明報專訊】樓價回落，部分投資者家族趁低價入市。土地註冊處顯示，永義國際（1218）創辦人兼前主席官永義的兒子官俊傑，本月中以1900萬元購入九龍站君臨天下2座低層D室，單位實用面積794方呎，屬望內園景兩房戶，實呎23,929元；事實上，同座樓層較低的實用面積750方呎D室於2017年以1980萬元易手，實呎2.64萬元，即現成交呎價較兩年前戶型相若的單位低約一成。原業主2009年以1545萬元購入，帳面賺355萬元或23%。
太古城成交按月跌四成
社會氣氛嚴峻，部分業主持貨心態減弱，港島東太古城新錄減價成交。中原高級區域營業董事張光耀表示，上述為太古城本月第5宗二手成交，單位為彩天閣中層E室，屬實用面積760方呎套3房戶，原業主最初以1650萬元放售，新近減價90萬元或5.5%至1560萬元易手，實呎20,526元。原業主2010年以790萬元購入，帳面賺770萬元或近1倍。資料顯示，太古城本月錄得5宗成交，較上月約9宗成交銳減44%。
另中原高級區域營業經理伍庭輝表示，屯門瓏門5座中層B室，屬實用面積488呎兩房戶，原業主以850萬元放售，最終減價72萬元或逾8%，以778萬元沽出，實呎15,943元；原業主於2012年10月以450.8萬元買入，帳面獲利327.2萬元或73%。
比墅銀主盤蝕400萬易手
另大埔比華利山別墅銀主盤以2403.8萬元易手，蝕近400萬元。土地註冊處資料顯示，比華利山別墅溫莎道雙號屋連雙車位，實用面積2461方呎，由內地客於2012年以公司名義以2780.73萬元購入。單位早前以2800萬元放售，及後減價約14%至2403.8萬元始成功易手，實呎9767元，帳面蝕約377萬元，連同釐印和雜費等，估計蝕近400萬元。