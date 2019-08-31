官永義子1900萬購君臨天下

太古城成交按月跌四成

社會氣氛嚴峻，部分業主持貨心態減弱，港島東太古城新錄減價成交。中原高級區域營業董事張光耀表示，上述為太古城本月第5宗二手成交，單位為彩天閣中層E室，屬實用面積760方呎套3房戶，原業主最初以1650萬元放售，新近減價90萬元或5.5%至1560萬元易手，實呎20,526元。原業主2010年以790萬元購入，帳面賺770萬元或近1倍。資料顯示，太古城本月錄得5宗成交，較上月約9宗成交銳減44%。

另中原高級區域營業經理伍庭輝表示，屯門瓏門5座中層B室，屬實用面積488呎兩房戶，原業主以850萬元放售，最終減價72萬元或逾8%，以778萬元沽出，實呎15,943元；原業主於2012年10月以450.8萬元買入，帳面獲利327.2萬元或73%。

比墅銀主盤蝕400萬易手

另大埔比華利山別墅銀主盤以2403.8萬元易手，蝕近400萬元。土地註冊處資料顯示，比華利山別墅溫莎道雙號屋連雙車位，實用面積2461方呎，由內地客於2012年以公司名義以2780.73萬元購入。單位早前以2800萬元放售，及後減價約14%至2403.8萬元始成功易手，實呎9767元，帳面蝕約377萬元，連同釐印和雜費等，估計蝕近400萬元。