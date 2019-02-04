CCL八大指數齊跌 8個月首見

此外，CCL（大型單位）報186.03點，為4周新低，按周跌0.05%，連跌兩周共0.15%，四大整體指數齊告下跌。

新界西樓價連挫4周

分區指數方面，新界西CCL Mass報167.7點，為16周、即約4個月新低，按周跌0.29%，連跌4周共3%；新界西樓價率先下跌，連跌4周為36周、即約9個月來首見。

另九龍CCL Mass報187.29點，按周跌0.4%；港島CCL Mass報197.01點，按周跌0.2%，結束兩周連升；新界東CCL Mass報199.89點，按周跌0.05%，結束兩周連升。

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，2018年9月中秋節前，八大指數曾齊跌兩周，當時樓價開始反覆回軟，其後向下調整；是次八大指數齊跌，相信樓市將結束高位窄幅回軟局面，或於中秋前後開始出現較快的下調。

料中秋前後跌勢加劇

上述指數是根據8月19至25日簽署正式買賣合約的中原集團成交計算，當中逾七成交易於8月5至11日簽署臨時買賣合約，即反映8月上旬爆發多次大型警民衝突後的具體市况。