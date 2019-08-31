7月私宅樓指跌幅收窄至0.1%

細單位跌幅超大市 豪宅指數上升

若以單位實用面積劃分，A、B類細單位售價指數的按月跌幅均比整體為大，其中A類單位（實用面積小於430方呎）7月指數報437.2點，按月跌0.14%；B類單位（實用面積431至752方呎）則報375.9點，按月跌0.19%。

至於實用面積1722方呎以上的E類大型單位，7月樓價指數報320.2點，按月上升0.63%。

租金指數連升5月 首7月累升2%

私宅租金方面，7月正值暑假租賃旺季，租金繼續上揚，相關指數連升5個月；數據顯示，7月份指數最新報197.3點，按月上升0.3%，按年則上升1.23%；總結今年首7個月，租金累升2%。E類大型單位的7月租金指數報148.9點，按月上升1.36%，升幅為各類型單位最大。

差估署私宅售價指數連跌兩個月，利嘉閣研究部主管陳海潮認為，數據反映本港市場氣氛持續轉差，加上8月中美貿易戰再起波瀾，連同因《逃犯條例》修訂而引發的大型社會運動尚未解決，估計8月樓價指數將繼續下跌，跌幅或擴大至1%以上。

分析：8月指數跌幅或擴至1%

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，差估署7月份私宅售價指數跌幅比預期小，以近日社會情况及市况計，估計未來2、3個月指數可能仍會下調，估計未來數月會向下調整約5%，但全年仍有少許升幅。