MARINI首輪500伙沽近九成 投資客減 A組大手客時段僅售17伙

明報記者 林尚民、陳子謙

MARINI昨日首輪推售的500伙，整批折實均價1.58萬元，昨日上午先進行A組大手客認購，買家可購買2至4個單位，該時段可供發售單位為200伙；發展商昨晚公布，A組時段售出17伙，套現逾1.56億元，其中1組客人購買3伙，成交額2300萬元。

進入B組散客時段，銷情稍有進展，但或因不少買家需要日間上班，銷情仍較緩慢；市場消息指，項目至昨日傍晚售約300個單位。

會德豐昨晚近10時公布，MARINI首輪銷售熱烈，單日售出435伙，佔可售單位500伙之87%，套現逾33億元；會德豐續稱，樓盤買家以自住為主，亦有來自港島區的投資客。

一手新例後 康城首輪銷情最慢熱

翻查資料顯示，日出康城區內多個樓盤首輪銷售幾乎全部「清袋」，包括會德豐同系5期MALIBU首輪500伙（去年3月發售）、7A期MONTARA首輪500伙（今年5月發售）、及7B期GRAND MONTARA全盤504伙（今年6月發售）。

區內對上一次首批銷售未能沽清的樓盤為去年9月南豐等發售的6期LP6，當時首輪推出487伙，據悉單日售出476伙，佔即日可售單位總數97.7%。

9B期命名GRAND MARINI 突上樓書

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受中美貿易戰和本港社會運動持續反覆的雙重負面打擊下，市場投資氣氛受影響，投資客也有所減少，MARINI的投資者比例料佔整體不足一成，但他表示，全球在趨向負利率年代下，置業相對較保值。

另會德豐同系單位總數503伙的日出康城9B期命名為GRAND MARINI，昨晚深夜突擊上載樓書。

綜合本報統計，8月截至昨日，新盤市場共錄約1300宗成交，較7月全月約1350宗下跌50宗或約4%（見圖）。

8月新盤市場累錄20宗撻訂

社會氣氛惡劣，再有新盤買家撻訂離場，新地（0016）南昌站匯璽新錄一宗1房戶撻大訂，成交紀錄冊顯示，單位為5B座53樓A室，實用面積358方呎，原於去年9月以1072.39萬元售出，買家已簽署正約，惟新近取消交易，料遭沒收15%訂金、涉逾160萬元。本報統計，8月主要新盤共錄約20宗撻訂。