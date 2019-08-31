微軟英組織 促監管人臉識別技術

英組織要求立法禁止使用

然而人臉識別技術在英國則引起一場更大的風波。 本月初，英國地產發展商Argent LLP在未有通知的情况下在倫敦最繁忙的國王十字車站地區使用了面部識別技術，觸發當地民眾激烈反對，並且引起了英國數據保護監管機構的注意。Argent LLP亦未有回應CNBC的查詢。

當地監察組織Big Brother Watch希望英國議會介入，又指立法者應禁止相關技術在英國使用。組織負責人卡洛（Silkie Carlo）受訪時表示，他們不是要求議會監管，而是要求議會立即停止人臉識別的應用。 她續指，即使人臉識別技術有進步，也可能成為「完美的逼害工具」（perfect tool of oppression），又認為當情况到最極端時，民眾只能活在一個沒有機會匿名的社會。

憂成「完美逼害工具」

微軟及亞馬遜等科技巨頭紛紛遭大眾質疑侵犯其個人私隱。美國奧蘭多市政府在 2017 年開始就與亞馬遜合作進行試驗計劃，使用公司的Rekognition人臉辨識系統，來追蹤市內的罪犯，惟奧蘭多市政府於上月底宣佈停止計劃。另一巨頭微軟則一再呼籲各國政府就人臉識別引入監管，公司總裁史密斯（Brad Smith）曾表示，2019年應該是引進監管的一年。與此同時谷歌表示，在解決重要技術和政策問題之前，它不會出售人臉識別技術。

CNBC在報道中提到，中國政府已廣泛使用人臉識別，境內擁有數百萬台監控鏡頭，14億人口幾乎全都被納入面部識別數據庫，又利用相關技術追蹤及監視新疆維吾爾族，舉行遭多個國際人權組織反對。

(綜合報道)

[國際金融]