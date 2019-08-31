美通脹續低 美股先升後回 特朗普轟聯儲局「無處理歐元偏低問題」

美國商務部最新數據顯示，除了反映消費者商品服務支出好過預期之外，收入增幅只有0.1%，比市場預期的0.3%低。聯儲局留意的通脹指標PCE價格指數，呈現窄幅上落，有利聯儲局繼續減息。

在開市後不久，美國總統特朗普再於推特上發帖批評：「我們沒有關稅問題，但是有聯儲局的問題」，他更形容，歐元相對美元更低得如「瘋了一樣（Like Crazy）」，直接批聯儲局沒有處理。

密歇根消費信心近3年最弱

至於反映美國消費者情緒的8月份密歇根大學消費者信心指數終值跌至89.8，較市場預期的92.4為低，並且是2016年10月以來最低水平，亦為2012年12月份以年來最大跌幅，反映消費者對中美貿易戰的舉動，日益關注。

購買電器、家用電子產品及其他家庭耐用品跌至5年新低。密歇根大學消費者調查總監Richard Curtin接受彭博社訪問時指出，特朗普的談判策略或有利與中國談判，但是會增加不明朗，削減本地消費。

特朗普談判策略或削弱消費

美國股市昨晚開高後，最多曾升152點，高見26,514點。

但因為密歇根大學消費者信心終值疲弱，一度倒跌189點，卡特比勒（Caterpillar）及摩根大通仍力撐美股，兩者平均升幅逾1%。

此外，日本中央銀行因應環球債市上升，曾經推低日本10年期國債孳息至負0.3厘的歷史低位，因此在今個月內，第二度削減買債額度。該行購買5至10年期國債額度，由原來的4500億日圓，減至4000億日圓，削減幅度比市場預期為多。

日央行曾推低10年期國債孳息

日本三菱UFJ摩根士丹利證券高級經濟師Naomi Muguruma指出，這或為9月份進一步削減買債規模鋪路。

（綜合報道）

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