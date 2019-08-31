中行純利升4.5% 不派中期息

截至上半年底，中行不良貸款率按年下降0.02個百分點至1.4%，不良貸款餘額為1758.99億元，比去年底增加89.58億元。

中行上半年淨利息收入為1816.64億元，按年上升5%，淨息差按年下跌0.02厘至1.83厘，不過單計第二季，則按季上升0.02厘至1.84厘。人行本月改革貸款報價市場利率機制，副行長吳富林指新機制會降低實體經濟的融資成本，該行會採取貸款定價差異化、改善產品增加用戶黏度以降低資金、提升金融產品收入、增加非利息收入等措施，降低對利息收入的依賴。上半年淨手續費收入按年上升4.93%，至505.64億元。

農行半年純利升4.88%

農行公布，上半年純利按年上升4.88%，至1214.45億元，不派中期息。淨利息收入2376.32億元，同比升1.6%；淨息差為2.16厘，按年下跌0.19厘。主要是由於存款業務市場競爭加劇，存款付息率有所上升；受市場利率下行影響，債券投資和存拆放同業收息率有所下降，以及加大了對普惠金融、扶貧等領域的信貸投放。淨手續費收入508.99億元，按年升16.64%。截至上半年底，該行不良貸款餘額1853.12億元，較上年底減少46.90億元；不良貸款率1.43%，較上年底下降0.16個百分點。