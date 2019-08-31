票息開支拖累 中銀溢利微跌1.75％

中期息維持0.545元

該行在去年發行了一批30億美元永續額外一級資本票據，據資料顯示，該批票據初期票息為每年5.9厘，每半年支付一次，意味往後中期業績及全年業績，都要扣減其利息，才能得出股東應佔溢利。中銀香港副董事長兼總裁高迎欣則重申，股東及其他股權工具持有者應佔溢利按年上升2.2％，「利潤實實在在地增長」。

期內的淨利息收入受惠於息差擴闊及平均生息資產增長帶動，按年增加12.2％，達199.03億元。經調整後的淨息差為1.69厘，按年上升13個基點（1厘等於100基點），但較去年下半年略為下跌1個基點。下半年美聯儲或再減息，中銀香港財務總監隋洋表示，下半年力爭淨息差與上半年保持穩定，會加強資產和負債管理。

淨息差上升13個基點

非利息收入下跌，上半年該行淨服務費及佣金收入按年跌6.6％至60.46億元，主要由於投資市場氣氛轉弱，證券經紀及基金分銷佣金收入分別下跌35.9％及15.9％所拖累。期內受本地零售消費下降影響，信用卡佣金收入亦減少5.7％。另外，淨交易收益為18.29億元，按年下跌10.8％。上半年中銀香港客戶貸款增長6.3％，面對下半年環境經濟放緩、本地社會因素影響經濟，副總裁王兵表示，貸款需求總體仍然不錯，強調該行市場和客戶多元化，除本地工商企業，亦有內地在港央企的跨境業務。