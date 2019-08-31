標普：連番示威活動恐令港現財赤

政策自主性倘削弱 影響港府信譽

標普分析，現時對香港信貸評級最為重大的短期風險為政治風險。若緊張局勢再度升級，可能會導致某些長期並且嚴重損害「一國兩制」的行動。不過標普未有解釋這是何種行動。標普續稱，並不認為這種情形很可能出現，不過若事態發展令香港的政策自主性被削弱，支持港府良好信譽的因素亦會受損。標普認為，雖然示威活動令中美貿易戰下的經濟困境進一步惡化，不過香港能夠維持現有評級，顯示其高收入型經濟、政府財政儲備充裕，以及經濟對外優勢穩健。有人憂慮示威頻現對港府決策造成負面影響，削弱管治能力對其信貸評級的支持，標普則回應指對香港政策環境的考慮已充分反映在現有評級中。

指港資本開放程度 深圳難比

有投資人士憂慮近期暴力衝突影響香港對外資吸引力，標普表示，衝突雖會影響投資意欲，但令香港成為金融中心的特質卻甚少有變，其中包括監管良好且對企業友善的環境、可信賴的司法系統、自由貿易及資金流動以及香港作為全球人才基地的地位。標普認為，若社會局勢有所回穩，料以上因素可持續吸引國際公司到港投資。中央早前公布支持深圳建「先行示範區」，對此標普則表示深圳難及香港資本開放程度，新政有助於深圳對外開放，但香港的司法及監管系統有長遠的良好歷史，國際投資者對其十分信任，深圳難以比肩。