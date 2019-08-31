人民幣單月貶值3.69% 25年最勁 華僑銀行：暫時7.1至7.2波動

明報記者 歐陽偉昉

人行昨報人民幣中間價為7.0879，比上個交易日下跌21點子（1元等於1萬點子），路透社測算逆周期因子影響上調匯率348點子。人民幣早市偏弱，不過交易員指下周一美國勞動節假期，投資者平倉離場加上客戶未有強烈購入外匯需求，在岸人民幣跌至7.15以下反彈，截至晚上10時，在岸人民幣報7.1448，較前日仍下跌14點子，離岸價報7.1494，下跌57點子。

人民幣月初破7後，美國立即反擊將中國定為貨幣操縱國，及後雖然美國延後新關稅的實施日期，不過中國上調750億美元美國進口貨品關稅，特朗普23日宣布再上調關稅稅率，人民幣翌周跌穿7.1，不過特朗普確認9月繼續貿易談判，令人民幣穩定在7.1水平。

中美重啟談判 暫時獲支持趨穩

華僑銀行報告指出，人行持續把中間價設在強於預期的水平，本周仍堅持在7.1以上，顯示當局依然希望控制人民幣貶值的速度和幅度。中美雙方態度軟化，可能在9月重啟貿易談判，支持人民幣趨穩。

該行預期，在中美貿易戰有更多確實消息前，人民幣可能暫時在7.1至7.2的新區間內波動。

渣打：中國以貶值對冲關稅

渣打銀行則調低人民幣匯率預期，今年底由6.86降至7.23，明年底則由6.82降至7.32。該行預期，中美在2020年美國大選前達成貿易協議的可能性很小，預計中國將繼續容忍人民幣匯率貶值來對冲關稅。該行指出，資本外流受到抑制，在岸人民幣貶值節奏受控制，近期有基本因素支持，預計人行近期將繼續通過中間價調控來平抑市場波動，而非改變市場走勢。

金管局：港元總存款維持6.95萬億

此外金管局公布，截至7月底本港銀行人民幣存款為6160億元，按月上升2%。港元存款總額為6.95萬億元，與6月份相若，反映未見明顯走資。貸款總額則按月年率化後微跌0.7%。