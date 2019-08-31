李嘉誠再增持長實 累計涉資10億

本周一至四連續4日入市

李嘉誠及長實集團主席李澤鉅透過李嘉誠基金會增持，在增持後，李嘉誠於長實持股將由33.6%升至33.88%；長和系主席李澤鉅持股則由33.66%升至33.95%。長實昨日收報53.25元，跌2.29%；長和（0001）報68.3元，跌0.73%。

吳光正逾1872萬增持會德豐

其他大孖沙亦加入，會德豐（0020）大股東吳光正在8月26日增持約40.8萬股，涉資約1872.7萬元；在近兩個月最勤力增持的要數恒隆集團（0010）太子爺陳文博，由6月26日起共增持17次，涉及439.2萬股及9180萬元。

至於東亞銀行（0023）執行主席李國寶亦增持8次，涉172萬股及3564萬元。