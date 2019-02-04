8月北水576億按月飈兩倍 恒指仍跌7%

全月淨流入576億 去年1月來最多

據CCASS資料顯示，8月份北水買得最多的都是中資股，以建行（0939）為首，截至本周四，港股通合共淨買入該股116億元，騰訊（0700）亦錄得54.6億元淨買入，工行（1398）則有36.8億元。

據法巴早前指出，除人民幣下跌之外，北水青睞港股，亦因為AH股價差擴闊。恒生AH股溢價指數在本月中曾升至逾一年高位的132.6，即A股平均較其H股溢價32.6％。該指數昨日為128.58，意味AH股價差仍然較闊。

外資一周逾6億流入港股基金

海外投資者亦減少沽出港股，據Jefferies引述EPFR數據顯示，截至本周三的一周，港股基金錄得8100萬美元（約6.32億港元）淨流入，結束連續16周淨流出之勢。但中國股票基金仍錄得14.93億美元（約116.45億港元）大額淨流出。

儘管有北水力撐，但總結8月份，恒指仍累跌7.39％或2053點，是繼今年5月後再次累跌逾2000點。全月累計僅4隻藍籌股錄得升幅，醫藥股一枝獨秀，中生製藥（1177）及石藥（1093）分別累升20.45％及13.95％。

本地相關股則全線失陷，信置（0083）、新地（0016）、恒生（0011）、煤氣（0003）全部累跌逾一成；其中瑞聲（2018）跌幅最大，單月跌20.7％。

受本地股拖累，恒指昨日午後亦「走樣」，一度蒸發逾300點升幅而倒跌，收市報25,724點，僅升21點，國指升90點至10,083點，主板成交873億元。中海油（0883）及中石油（0857）績佳，分別升5.4％及3.7％。騰訊（0700）回彈1.4％至324.8元。

分析：未反映最差情况 港股料續跌

南方東英ETF分析師李雪恒指出，南方恒指2倍反向ETF（7500）全周錄得近4億元淨申購，反映投資者不看好後市。他認為現時看到的零售業、旅遊業及各行業公司的業績，都未反映最差的情况，認為港股仍有下跌空間。