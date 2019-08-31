宏安鄧清河：街市招租反應遜預期

位元堂有分店獲減租三成

鄧清河稱，旗下街市雖然受惠於更多市民留家用膳，生意多了兩成至三成，但衝突事件影響到創業意欲，旗下街市舖位招租反應放慢。位元堂在港共有65間分店，受事件影響，已令自由行區店舖生意大跌四成至五成，民生區店舖生意亦跌三成，集團會趁店舖續租時尋求減租，目前已有一兩間分店舖位獲減租三成、四成，若未獲減租會結束有關店舖。他冀最少維持60間分店營運，現階段只會凍結人手而無裁員計劃。

執行董事鄧蕙敏補充，單是6月、7月同店銷售下跌四成左右，民生區消費轉為集中平日，周六日生意則很靜，因此要調整營業時間。

太興強調不會放慢開店步伐

從事餐飲的太興集團方面，執行董事兼主席陳永安認為，由於集團有多個品牌，在內地及台灣亦有業務，加上是大眾化消費，受示威事件影響較輕微。不過，在7月、8月部分店舖受影響要關門半日，生意額按年下跌單位數，反之民生區店舖7月、8月生意仍有輕微升幅。他強調集團不會放慢開店步伐，預料於下半年再開6間餐廳，對前景審慎樂觀。

執行董事陳淑芳補充，因應現時的消費氣氛，會推出一些價格較優惠的餐單，反應十分理想，上半年太興人均消費約60至70元，變化不大，暫無加價計劃。「敏華冰廳」人均消費約40至50元，回報率快及翻桌率高，抗跌力較強，下半年料開設4間分店。