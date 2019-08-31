零售協會：業界已削兼職員工

【明報專訊】香港零售市道轉差，日前市傳多家酒店均要求員工9月起需放無薪假，香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，零售商已開始凍結聘請人手，又會裁減臨時工及兼職職位，並鼓勵員工放有薪假，較多零售商仍考慮要求放無薪假，坦言一旦示威活動持續下去，裁員亦是無可避免，希望政府可幫助業界，以免出現結業及裁員潮。
指示威倘持續 裁員無可避免
謝邱安儀表示，現時各行各業增聘人手時已趨保守，或是凍結招聘，多鼓勵員工放有薪假，亦會削減臨時工及兼職職位，普遍為生意影響最大的零售商。她又稱，知道有個別零售商已要求員工放無薪假，雖然為數不多，不過有零售商已考慮要求員工放無薪假。
近日有餐飲界人士稱，有接近20家酒樓即將結業，謝邱安儀指出，由中美貿易戰開始，部分中小企已結業，如果示威持續下去，情况會更嚴重。她續指出，協會正研究不同方式協助會員，希望政府亦可伸出援手，避免情况嚴峻至爆發結業及裁員潮。
周生生：部分舖不減租 或不續租
周生生（0116）大中華營運總經理劉克斌表示，公司有數間店舖正在傾談續租，惟情况膠着，如果業主未有計劃減租，或會考慮不再續租，而且手頭上傾談的新店已經叫停。他強調，分店即使結業亦不會裁員，會將員工調至其他分店，下半年會再開兩間分店，未有縮舖計劃。