零售協會：業界已削兼職員工

指示威倘持續 裁員無可避免

謝邱安儀表示，現時各行各業增聘人手時已趨保守，或是凍結招聘，多鼓勵員工放有薪假，亦會削減臨時工及兼職職位，普遍為生意影響最大的零售商。她又稱，知道有個別零售商已要求員工放無薪假，雖然為數不多，不過有零售商已考慮要求員工放無薪假。

近日有餐飲界人士稱，有接近20家酒樓即將結業，謝邱安儀指出，由中美貿易戰開始，部分中小企已結業，如果示威持續下去，情况會更嚴重。她續指出，協會正研究不同方式協助會員，希望政府亦可伸出援手，避免情况嚴峻至爆發結業及裁員潮。

周生生：部分舖不減租 或不續租

周生生（0116）大中華營運總經理劉克斌表示，公司有數間店舖正在傾談續租，惟情况膠着，如果業主未有計劃減租，或會考慮不再續租，而且手頭上傾談的新店已經叫停。他強調，分店即使結業亦不會裁員，會將員工調至其他分店，下半年會再開兩間分店，未有縮舖計劃。