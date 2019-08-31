零售惡化 7月跌幅擴至11.4% 協會：民生消費亦受影響 料9月更差

不計春節因素 跌幅為統計以來最大

政府統計處公布，本港今年7月零售總銷貨價值按年下跌11.4%稍勝預期，較6月跌6.7%擴大4.7個百分點。若扣除受春節因素影響的月份，7月的跌幅是政府自2004年推出此統計以來最大。各個類別中，只得民生類產品仍有增長（見表），分別是新鮮或急凍魚類及禽畜肉類、新鮮蔬果及超級市場，分別升9.1%、5.6%及1%，其他主要分類，例如珠寶首飾、鐘表及名貴禮物以及藥物及化妝品，跌幅繼續擴大。

市民改家中煮食 帶動超市等消費

旅發局昨日公布7月訪港旅客數據，整體人數下跌4.8%至519.6萬人，其中內地旅客有416萬人，按年下跌5.5%（詳刊A6）。謝邱安儀指出，從旅遊業界以至會員的意見，均反映8月的旅客人數跌幅更大，會員均指出8月生意較7月嚴峻，例如旅遊區店舖生意下跌逾一半，即使是民生區，非日用品的店舖，如服裝店的生意亦有20%至30%的跌幅，一旦是示威遊行的日子，部分地區的店舖生意更下跌70%至80%，預料9月生意會更差。

該會上月將全年零售銷售預測降至雙位數跌幅，謝邱安儀表示，現階段難以估計雙位數字會是溫和或者嚴重，要視乎示威遊行活動會持續多久。至於超級市場等類別仍有升幅，謝邱安儀認為，近日即使不是示威日子，食肆生意亦較蕭條，市民改在家中煮食，帶動類別增長。

零售協會日前刊登廣告，呼籲各大業主可減租五成，謝邱安儀指行業已透過削減兼職、廣告等方式控制成本（見另文），冀業主可與租戶共渡時艱，現只有零星業主落實減租，多為一次式事件，不過暫未有出現結業潮。

周生生（0116）大中華營運總經理劉克斌指出，位於旅遊區、只得一兩間分店的金舖，較連鎖金舖面對更艱難營商環境，如果業主未能共渡時艱，情况十分嚴峻。

政府：社會事件干擾旅遊業

政府發言人表示，7月零售業銷售錄得雙位數跌幅，反映本地消費情緒疲軟，以及近期本地社會事件對旅遊業及消費相關的活動有重大干擾。發言人又稱，中美貿易摩擦升溫、經濟狀况欠佳的因素將繼續影響消費情緒，如涉及暴力的社會事件不能平息，行業或會進一步惡化，政府會密切留意相關情况。

明報記者 蕭嘉聰