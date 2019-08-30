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阿聯酋初創發展朝氣勃勃

【明報專訊】問：我公司是一家專門協助企業開拓手機應用程式的初創企業，有意開拓中東市場，未知當地鼓勵初創企業和創新嗎？

答：阿聯酋近年積極貫徹其經濟發展目標，成功促進經濟多元化，不再倚重石油業，成為中東及北非地區數一數二的國際商業中心。當地基礎設施發展完善，加上政府持續推出刺激經濟措施，吸引世界各地人士前去探求機遇。阿聯酋有超過三分之二人口是外國人，該國為不同背景的人提供一個多元共融的環境，攜手合作，推動創新。

向創業者簽發5年居留簽證

阿聯酋政府致力鼓勵創業和創新，推出大量優惠措施和計劃來支持初創企業，特別是科技創業人士。該國政府於不同部門設立「創新總裁」職位，在不同行業推動國家的創新策略。此外，當地也設有2.7億美元的「哈利法基金」（Khalifa Fund），以及「迪拜未來基金會」（Dubai Future Foundation），以實踐迪拜政府支持創業人士的政策目標。

今年5月，阿聯酋宣布會為創業人士簽發5年期的居留簽證，藉此促進創新發明，打造可持續的創業環境。申請簽證的創業人士必須曾經擁有市值至少50萬迪拉姆（13.6萬美元）的公司，或是取得該國認可企業培育機構的批准。另外，當局也會為那些承諾只為合資格創業人士工作的執行董事簽發5年期簽證。

阿聯酋的經濟不斷增長，擁有大量外來人才，加上政府大力支持，對於初創企業和有意擴展業務的中小企業來說是個極具吸引力的投資目的地。根據該國初創企業平台MAGNiTT的資料，2018年，中東及北非地區有30%的初創企業在阿聯酋成立，70%的投資位於阿聯酋。事實上，阿聯酋擁有不少成績驕人的獨角獸公司，較有名的包括叫車平台Careem和電子商貿公司Souq.com。

問：是否愈來愈多阿聯酋女性投入創業行列？

答：阿聯酋的婦女像西方國家一樣渴望創業。事實上，也許較令人意外的是，在阿拉伯社會，三分之一的初創企業是由女性創辦或領導，比例較矽谷高得多。在阿聯酋，婦女佔大學畢業生的70%，佔勞動人口的44%，反映她們在當地今後的經濟發展扮演關鍵角色。

女性融資難 或成港商機

為支持更多婦女創業，阿聯酋近年出現愈來愈多專為女性而設的支援團體和工作坊。例如，「婦女投資網絡」（Women’s Investment Network）是個以迪拜為總部的女性組織，專門籌辦指導課程、定期社交活動和工作坊，協助女性學習理財。Womena總部同樣位於迪拜，是一個關注女性的天使投資團體，與渣打集團（Standard Chartered）合作推出早期加速計劃Womentum，協助女性領導的科技初創企業，致力於科技界推動性別包容。

儘管專門幫助女性創業的組織愈來愈多，但阿聯酋婦女在獲取資本方面仍然未能得到完善服務，尤其是向銀行申請時。有些婦女在融資時面對複雜的官僚程序，需要由丈夫或男性親屬作為擔保人，而且還要承擔極高利率。這種情况往往會令她們望而卻步，融資選擇也因此受到局限。就此而言，香港可以為她們提供不同的資本來源，例如風險投資者、天使投資者、眾籌平台和小額融資服務等。除了這些融資方法外，香港也不時舉辦一些國際初創企業活動，期間設有募投及交流環節，為阿聯酋創業女性提供機會，述說她們的商業構思或經營計劃。阿聯酋的商機已經成熟，對於有意籌集資本及尋求指導的當地創業女性來說，香港可以提供莫大幫助。

欲了解更多詳情，請瀏覽貿發局經貿研究網站：https://bit.ly/2P7fmWo

何善敏 香港貿發局亞洲及新興市場研究團隊經濟師

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