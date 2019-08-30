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超薄鋰電池毋須焊接 直接印軟性線路板

【明報專訊】除了可以在極端溫度長時間使用的可充電鋰電池，路勝博帶領的團隊還在去年11月和一間企業開始合作研發一種毋須人手焊接、可以直接印刷在軟性線路板（PCB）上的可充電鋰電池。

這個技術方案採用了嶄新的超薄包裝材料以及固體電解質，以防止電解質泄漏而破壞電路，乃首款超薄嵌入印刷軟性PCB的可充電鋰電池。

研發費300萬 明年底量產

其厚度可以低至大約200微米，面積尺寸則可以按產品的需要而度身訂造，適用於病人位置追蹤器、軟性醫療設備（如量度心跳者）、微型化物聯網電子設備、智能銀行卡、主動式無線射頻辨識（RFID）標籤，以及任何具有軟性PCB的低耗能電子設備。而且，它還可以配合無線充電或有線充電方式使用，靈活性高。

路勝博表示，這個項目的研發費用約為300萬港元。其中，合作企業投資51%，餘下49%則申請到創新及科技基金的資助。其研發工作可望於今年底或明年初完成，預料合作企業將會在明年底開始量產。

此外，NAMI另一個技術經理傅麗的團隊，亦研發了一種具有較高功率輸出的一次性使用印刷電池。

這種電池採用了凝膠狀的水性電解質，厚度和紙張相若，同樣具有軟性及可以彎曲的特點，可以印刷在軟性的基材（但不能直接印在線路板，仍需人手銲接），兼且能夠提供較高功率的輸出，以推動美容、醫療或遠程物聯網電子設備。

「以往同樣輕薄和相若尺寸的電池一般只能夠輸出大約5mA的電流，但我們研發的電池最多能夠輸出40至50mA的電流。」她說。

這種電池適合應用於資產追蹤標籤、穿戴式傳感器（如體溫傳感器、心電圖傳感器），以及微電流美容貼片（如面膜、眼膜）、微電流醫療貼片（如用於止痛或物理治療）等。尤其是應用於微電流美容貼片或醫療貼片時，可以令導入效果更深和更快速。上述兩種電池在今年的「消費電子產品展」（CES）中，都榮獲創新獎，以及在「日內瓦國際發明展」獲頒評判特別嘉許金獎。

高輸出一次式電池 增美容醫療導入效果

另外，路勝博帶領的團隊最近還研發出一種體積小巧但容量較高、可以快速充電的鋰電池。這款電池特別適合應用於助聽器或藍牙耳機，不但可以令兩者的體積縮小，更可以提供長達9小時的連續使用時間。它還支援15分鐘快速充電以及無線充電功能。這技術在今年的「消費電子產品展」（CES）中，亦同樣榮獲創新獎。

[企業創富]

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