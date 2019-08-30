朗陞科技：國策推動 內地需求龐大

已小量出口歐美印度

徐禎祥更指出，除了車載ETC裝置之外，其實還有多種智能裝置都需要配備可以在極端溫度下長時間使用的鋰電池，包括：智能水表、智能煤氣表、智能熱能表（計算熱水或暖氣使用量）、智能停車咪表等。暫時來說，以智能水表和智能煤氣表在內地的安裝量較多較普遍，因為可以代替大量人手抄表。

現時，該公司也有出口可以在極端溫度下長時間使用的鋰電池到美國、德國、瑞士、西班牙、新加坡、印度等國家，應用於當地的智能水表。在西班牙，亦有小量應用於智能垃圾桶（內置了傳感器來量度垃圾的高度，當垃圾桶已大半滿時，它就會自動發出訊息通知物業管理公司）。只不過，歐美企業一般都要求這些鋰電池的連續使用時間更長，往往長達10至20年。而且，它們落單的方式亦非常謹慎。所以暫時來說，該公司的內銷和出口業務比重約為9比1。

[企業創富]