朗陞科技：國策推動 內地需求龐大

【明報專訊】內地發改委和交通運輸部今年5月底制定了《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》，要求給予ETC車輛不少於5%的收費優惠，力爭在今年12月底，全國已安裝ETC裝置的汽車超過1.8億輛，高速公路的ETC收費率達到90%以上。各大銀行為了配合國家政策，也為了吸納車主成為其信用卡客戶，都紛紛免費送出ETC裝置。因此，近月內地汽車新安裝ETC裝置的數量估計以倍數的大幅增長。而朗陞科技近月從千方科技接到的鋰電池訂單也因而大增，徐禎祥笑言，「多到做唔切」。
已小量出口歐美印度
徐禎祥更指出，除了車載ETC裝置之外，其實還有多種智能裝置都需要配備可以在極端溫度下長時間使用的鋰電池，包括：智能水表、智能煤氣表、智能熱能表（計算熱水或暖氣使用量）、智能停車咪表等。暫時來說，以智能水表和智能煤氣表在內地的安裝量較多較普遍，因為可以代替大量人手抄表。
現時，該公司也有出口可以在極端溫度下長時間使用的鋰電池到美國、德國、瑞士、西班牙、新加坡、印度等國家，應用於當地的智能水表。在西班牙，亦有小量應用於智能垃圾桶（內置了傳感器來量度垃圾的高度，當垃圾桶已大半滿時，它就會自動發出訊息通知物業管理公司）。只不過，歐美企業一般都要求這些鋰電池的連續使用時間更長，往往長達10至20年。而且，它們落單的方式亦非常謹慎。所以暫時來說，該公司的內銷和出口業務比重約為9比1。